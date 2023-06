Szentes polgármestere elmondta, az önkormányzat valamivel több mint 7 millió forinttal támogatja az ingyenjegyeket, amik közül idén 650-et a kórház munkatársai kapnak, a szociális és egészségügyi alapellátásban dolgozóknak 400 ilyen belépő jut, valamint 50 strandbelépőt adnak az önkormányzati hivatal dolgozóinak. Mint Agócs Lászlóné képviselő hozzátette, még vannak tartalék jegyek, így aki még nem iratkozott fel, az még jelentkezhet az ingyenes belépőért.

A szentesi strandra azonban nemcsak ingyenjeggyel érdemes ellátogatni: júliusban két nagy rendezvénnyel is készülnek. Július 8-án a Rádió 88 szervez egész napos strandpartit a szegedi napozóválogatottal és szórakoztató strandjátékokkal, július 14-én és 15-én pedig jön a Szentes StrandFeszt. A kétnapos fesztiválon nappal a sportegyesületek bemutatói szórakoztatják majd a fürdő vendégeit, a táncos és karate bemutatók mellett lesz erősember-verseny is. Esténként a bulié lesz a főszerep, a szentesi „dj-válogatott” mellett lesznek olyan országosan ismert arcok is, mint Erős vs. Spigiboy vagy a Fiestás Csordás Tibi.