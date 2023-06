Mindig is nyitott volt a kihívásokra – végzettsége szerint élelmiszeripari szakmérnök, de rendelkezik műszaki menedzser szakmérnöki végzettséggel, és tovább képezte magát az élelmiszer-biztonság és a minőségbiztosítási rendszerek területén is, valamint a pályázatírásban is jártas. Mostani feladatát megelőzően saját vállalkozást vezetett másfél évig. Algyőn lakik, nős, már felnőtt gyermekei, és unokái is vannak. A Márki-Zay Péter polgármester úrral folytatott mai bemutatkozó beszélgetésen az új vezető elmondta, hogy amennyire tudott, már bele is nézett a vezetendő cégek életébe. Olyan csapatmunkát szeretne kialakítani, amelyben mind a munkavállaló, mind a lakosság jól érzi magát, hiszen az a cél, hogy együtt igényes környezetet hozzunk létre