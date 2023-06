A 14 éves Veronika tavaly február végén jött Magyarországra édesanyjával, Angelikával, aki immár a Magyar Vöröskeresztnél dolgozik. Veronika nagymamája férje halála után, idén januárban jött utánuk. Veronika elmondta, az Ukrajna közepén fekvő Vinnicjában éltek, most a tápéi Aranylabda Szállodában kialakított menekültszálláson laknak. Veronika a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola 7. osztályába jár. Úgy fogalmazott, nehéz a magyar, de mindent belead. Azt is elmondta, nagyon boldog, hogy kapott kerékpárt, mert így el tud menni szerdánként az iskolai kerékpártúrákra. Sok barátja van már Szegeden. Nagymamája, Katalin nem kért külön biciklit, de elárulta, azért ki fogja próbálni Veronikáét. Elmondta, ő is nagyon jól érzi magát Szegeden. Csak akkor szűnt meg mosolyogni, amikor hozzátette, azért nekik is van kiért aggódni. Angelika másik gyermekét, Veronika bátyját, a 28 éves Dimitrijt ugyanis nem engedték ki Ukrajnából.

A Nemzetiségek Háza kiemelt figyelmet fordít az ukrán menekültek integrációjára.

Egy év nagyon sok idő távol az otthonaiktól. Állandóan a híreket hallgatják, nagyon megviseli őket, hiszen sokuk férje, rokona a fronton harcol. A hangulatuk hullámzik. Igyekszünk segíteni, hogy minél jobban beilleszkedjenek

– mondta Karsai Attila, aki Sajtos-Zapotocsnaja Natáliával, a Szegedi Ukrán Önkormányzat elnökével egy másik jó hírt is bejelentett pénteken.

Sikeresen nyert integrációs projektjük egy, a Magyar Református Szeretetszolgálat által koordinált nemzetközi pályázaton. Ennek köszönhetően nyár közepéig számos élmény vár majd a menekültekre. Intenzív magyar nyelvtanfolyam indulhat számukra, interaktív előadás-sorozaton ismerkedhetnek Magyarország kultúrájával. A pályázat révén nyári gyerektábort is tudnak rendezni, továbbá több kirándulást.