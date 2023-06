Amint az már néhány éve megszokott, a nyári szünidő idejére ismét élettel telik meg az Erzsébet ház Makón: tematikus ifjúsági táboroknak, illetve művésztelepeknek ad otthont – mondta el hétfői sajtótájékoztatóján Varga Márta, az Angyalsóhaj Alapítvány kommunikációért felelős kuratóriumi tagja. Szervezésében június 19-e és augusztus 25-e között összesen 7 tematikus tábort, illetve 2 művésztelepet rendeznek itt.

Fotó: Szabó Imre

A táborok idén is ingyenesek. Ezek a legkisebbektől a felnőttekig, különböző korú és érdeklődésű vendégek számára kínálnak hasznos programokat. A táborok döntő többsége reggel 8 és 12 közötti, délelőtti elfoglaltságot ígér. Köztük idén is lesz olyan, ami kifejezetten a halmozottan sérült fiatalok éppúgy találnak számukra megfelelő, élményt nyújtó foglalkozásokat, mint az alsó vagy felső tagozatos diákok. Kísérő programként ezúttal is bemutatót tart a tűzoltóság, a rendőrség és az Aktív Mancsok segítőkutyás egyesület önkéntesei.

Ami pedig a művésztelepeket illeti, július 3-tól 7-ig itt rendezik meg a 23. Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelepet, ahová a legtehetségesebb fiatal alkotókat delegálták az iskolák, augusztus elsejétől pedig a 16. Natura Marosmenti Művésztelep alkotóit fogadja egy héten át az Erzsébet ház. Ez utóbbin hazai és határon túli magyar képzőművészek vesznek részt, akiknek az Alföld témája ad majd ihletet.