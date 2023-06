A Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolájának két negyedikes osztálya látogatta meg a napokban a városházát. Két napirendi pontos közgyűlést is levezettek. Szavaztak arról, hogy legyen egy csillagvizsgáló a városban, illetve egy BMX-pálya létesítését is megvitatták – számolt be róla a városháza gyorshír szolgálata.

Forrás: Hódmezővásárhely gyorshír szolgálata

A legkedvesebb érvelés a BMX-pálya létesítése mellett az volt, hogy »édesapám sokat BMX-ezett gyerekkorában«. A pálya mellett a gyerekek azzal érveltek, hogy a kerékpározás egészséges, a pálya létrejötte jó lehetőség új barátok szerzésére. A pályát ellenző gyerekek a költségvetés miatt aggódtak, illetve az extrémsport veszélyeire hívták fel a figyelmet. Végül abban maradtak, hogy mindenki saját felelősségére használhatja majd a pályát. Mindkét napirendi pontot megszavazta a gyerekekből álló testület. Gyöngyösi Ferenc alpolgármester a diák-közgyűlés résztvevőivel azt is megszavaztatta, hogy július 1-én melyik rajzfilmet vetítsék a szabadtéri moziban, így dőlt el, hogy a Coco című rajzfilmet nézhetik majd meg. A gyerekek a polgármester irodáját is meglátogatták, ahol Márki-Zay Péter válaszolt a kérdéseikre.

– írták.