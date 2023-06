– Kicsi koromtól kötődök a sporthoz, az általános iskolában Gombos-Gergely Szilvia vitt minket atlétikai versenyekre, 13 évesen találkoztam Zsóka nénivel, azóta dolgozunk együtt. A családon kívül mindent nekik köszönhetek – árulta el a 20 éves atléta, az algyői Takács Adél. A parasport besorolása szerint a T20-as kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy tanulásban akadályozott. – Nehezebben tanulok, értelmezem a szöveget és a bonyolultabb kérdéseket, amihez segítségre van szükségem – mondta. Ebben a kategóriában vannak a Biacsi-ikrek, Bernadett és Ilona.

Fotó: Karnok Csaba

Versenyek

A 100 méteres síkfutásban és távolugrásban, amiben a közelmúltban 508 centis egyéni csúcsot ért el, szereplő Takács Adélra nyáron két rangos verseny vár – újságolta edzője, Szabó Erzsébet. Június 17-től 25-ig a XVI. Speciális Olimpián és Nyári Világjátékon vesz részt a 77 fős magyar csapat tagjaként, majd következik július 8-tól 17-ig a párizsi para-világbajnokság. A speciális és a para között az a különbség, hogy az előbbin mindenki részt vehet, utóbbiakra kvalifikálni kell. – Az a cél, hogy távolban stabilizáljuk az 5 méter feletti ugrásokat, ezzel kijuthat a 2024-es párizsi paralimpiára, sőt ott ez a teljesítmény akár döntőt jelenthet – sorolta Zsóka. Hozzátette: tanítványának azért is fontos a sport, mert a tréningekkel, felmérőkkel, versenyekkel rendszert visz az életébe és integráló szerepet is játszik.

„ Rábízhatjuk a kicsiket”

– Adél tudja a dolgát, azt, hogy a tréningeken miként követik egymást a bemelegítések, a gyakorlatok. Rábízhatjuk a gyerekeket, a kicsiket, például a kölyök atlétikai programokon és a sportágválasztókon – mondta az egykori válogatott atléta, Szabó Erzsébet, aki teljes csoportjával, 30 gyerekkel igazolt át az SZVSE-ből az SZTE-kötődésű Szegedi Rekreációs Sport Clubba. Adélt orientációja is erre viszi: a Szent Benedek Szakképző Iskolában tanul sportos vonalon, felnőttképzésben, mert „érdekel, aktív pályafutásom után is a sporttal szeretnék, akarok foglalkozni” – jelentette ki. Zsóka hozzátette, azért is bízhat benne, mert nagyon gyakorlatias, koncentrált, mindkét lábbal a földön áll.

Szabadidő és család

– Ha a szabadidőm engedi, szívesen nézek filmeket. Nagyon fontos, hogy a családom sportos, nem ritkák a közös kerékpártúrák, legutóbb Hódmezővásárhelyre tekertünk el. És a szeretteim mindenben támogatnak – közölte. Az utolsó mondatot igazolandó végszóra befutott az édesapa, Takács Arnold, aki az otthon felejtett speciális szögest és a mérőszalagot hozta lánya után a kedd délutáni távolugró edzéshez, mert tegnap még az is várt Adélra.