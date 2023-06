Nagyszabású falunapot és polgárőr találkozót rendezett az eperjesi önkormányzat szombaton.

Csongrád-Csanád, Békés és Bács-Kiskun vármegyéből érkeztek településünkre polgárőrök, összesen 11 csapat, akik körömpörkölt főzésben mérték össze erejüket – tudtuk meg Kabai Mátyás polgármestertől. A megyei elnök, Batiz István néhány évvel ezelőtt, amikor egy polgárőr közgyűlésünkön részt vett, olyan jóízűt evett az akkor főzött körömpörköltünkből, hogy megfogalmazódott benne, hozzunk össze egy ilyen találkozót, aminek most jött el az ideje

– említette meg a polgármester.

A falunapon adták át a település újonnan alapított kitüntetéseit, amikre a falu lakói tehettek ajánlást. Az Eperjes Községért Érdemérmet Molnár Istvánné Domján Róza körzeti nővér vehette át, aki varrónőként végzett, de gyermekkori álmát sohasem adta fel. Nővér szeretett volna lenni. A szentesi kórházban tanulta ki a szakmát, majd 1980-ban a szülőfalujában, Eperjesen körzeti nővér lett.

Töretlen hittel és alázattal szolgálja Eperjes lakosságát, akik bármikor számíthatnak a segítségére, akár éjjel, akár nappal

– mondta az ünnepi díjátadáson Kabai Mátyás polgármester. Molnár Istvánné Domján Róza 46 éve dolgozik az egészségügyi pályán.

A grémium két díszpolgári címet adományozott. Az egyiket Garai Lászlóné Móricz Erzsébet vehette át, aki 1955-től dolgozott az eperjesi Ifjú Gárda Szövetkezetben, közben elvégezte a mezőgazdasági szakiskolát, majd képesített könyvelő lett, néhány évvel később mérlegképes könyvelői szakvizsgát is tett. Folyamatosan került feljebb a ranglétrán. Volt fizikai munkás, ügyintéző, könyvelő, főkönyvelő, majd 1976-tól a szövetkezet elnöke, amit 21 éven át töltött be. Munkássága alatt a szervezet kiváló szövetkezeti címet is elért.

Gugyin Péterné Varga Franciska pedagógiai munkásságát posztumusz ismerte el a képviselő-testület. A derekegyházi születésű tanítónő 1964-től dolgozott Eperjesen, ahol előbb osztálytanító volt, majd 1978-tól iskolavezető, 1989-től 1995-ig pedig iskolaigazgató. Nyugdíjba menetele után még 7 évig tanított és korrepetált gyermekeket. 30 évig könyvtárosként is segítette az olvasni szeretőket. Társadalmi tanácselnök-helyettesként is részt vett Eperjes életében. Vöröskeresztes titkárként, a hímzőszakkör vezetőjeként is számíthatott rá a falu. Az elismerést a lánya vette át.