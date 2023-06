Szülésznőnek, majd tanárnak készült Kolonics Erika, végül igen meghatározó szereplője lett Csongrád-Csanád vármegye kulturális életének. A pályafutása Algyőn indult, ma pedig már az IH Rendezvényközpontot, a Belvárosi mozit, a Partfürdőt és az önkormányzati médiát is magába foglaló Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Lapunknak elárulta, a néptánc lehetett az, ami a kulturális pá­­lya felé terelte.

Üllésen nőttem fel, ott ke­rültem kapcsolatba a néptánccal, amely a mai napig meghatározza az életemet. Nagy Albert, a Szeged Táncegyüttes vezetője gyerekeket kezdett toborozni, én pedig mindig is élénk, mozgékony gyerek voltam, így anyukámmal úgy gondoltuk, hogy próbáljuk meg. Hosszú ideig ott is maradtam, a régi táncos társaimmal pedig a mai napig összejárunk, évente tartunk találkozót. Szegedre, a Radnótiba jártam középiskolába, ahol szintén közösségi ember voltam, aktívan szervezkedtem, rendezkedtem, segítettem. Érettségi előtt, amikor a barátnőimmel leírtuk, hogy kiből mi lesz majd, én mégis azt írtam, hogy szülésznő leszek. Vonzott az egészségügyi pálya, utána az is, hogy tanár legyek, de a kultúra nagyon megragadott. Valószínűleg a néptánc által kialakult közösség volt az, ami meghatározta számomra, hogy a kultúrával foglalkozzak

Visszahozta a néptáncos vonalat



Kolonics Erika a mai napig jól emlékszik az első rendezvényére, amely egy 3 napos falunap volt Algyőn. Úgy véli, igen húzós, fárasztó munka volt, de annak minden percét élvezte. Az Algyői Faluház után a Bartók Béla Művelődési Házban dolgozott. Mint mondta, itt egy teljesen más szervezési irányú közeggel kellett megismerkednie, hiszen sokrétűbb és nehezebb elérésű közönséget jelentett a városi közeg a korábbi fa­­lusi közeggel szemben. Algyőn mindenki ismert mindenkit, könnyebb volt az elérés. A Bartók bezárását kö­vetően az akkor még Szegedi Ifjúsági Ház Nkft. nevet viselő céghez jelentkezett, így került 2008. július elsején az IH Rendezvényközpontba.

Rendezvényszervezőként kezdtem itt a pályafutásomat, akkor kerültem közelebb a Szegedi Ifjúsági Napokhoz (SZIN), ugyanis Boros Gyula megbízott azzal, hogy hozzunk létre egy másfajta, a korábbiaktól eltérő jellegű színpadot a fesztiválon. Ekkor került vissza a néptáncos vonal a fesztivál életébe a Csík zenekarral, kisebb koncertekkel és több táncházzal. Min­­denkinek nagyon tetszett. Később művészeti vezető lettem a központban, majd amikor Jávorszky Iván felkérést kapott, hogy a polgármesteri hivatalban lásson el feladatokat a civil szervezetek koordinálásával kapcsolatban, úgy döntöttem, hogy jelentkezem a vezetői pályázatra. Sikerült, de ennek ellenére én továbbra is rendezvényszervezőnek tartom magam. A vezetői irodát is ritkán használom, továbbra is a közösségünk tagjai közt dolgozom

Minőségi szintet értek el tavaly



Arról is kérdeztük, hogy mit tart a legnagyobb kihívásnak a munkájában, amit köztudottan mindig teljes erőbedobással végez. Elmondta, a legnagyobb feladatot a SZIN jelenti számukra, hiszen rengeteg összetevője van, be sem fejezik az egyiket, már a következő évi fesztivált szervezik. A koronavírus-járvány viszont sok mindenre rávilágított számukra, így tavaly még több energiát fektettek a szervezésbe. Meg is lett az eredménye.

A 2022-es év volt az egyik legsikeresebb év a fesztivál életében. Nagyon sokat tettünk érte. Visszahoztuk a régi fényét a színpadokkal, a megjelenéssel és az előadókkal, valamint különválasztottuk a beengedést a kijárattól, így 10-15 percnél senkinek sem kellett többet várnia a belépésre. Nemzetközi előadók léptek színpadra, ez pedig minőségi szintet je­lent a fesztiválturizmusban. De a legfontosabb az volt számomra, hogy boldog arcokat láttam felhőtlenül bulizni. Ez csapat nélkül nem ment volna, és nem is megy. Nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük magunkat körül, olyan emberekkel dolgozzunk, akik ugyanazzal a céllal szálltak fel ugyanarra a vonatra, amin mi ülünk

Fotó: Gémes Sándor

Figyeli a távozó vendégek arcát

Kolonics Erika egyébként nem­­csak a SZIN-en, hanem amikor csak teheti, figyeli a rendezvényeikről távozó vendégek arcát, hiszen az alapján jól látja, hogy mennyire voltak elégedettek, milyen érzésekkel távoznak. De ha a jelenlévők között ismerősöket lát, akkor az ő véleményüket is meg szokta kérdezni a programról.

Mindezt azért teszi, mert úgy véli, a rendezvényszervezés legfontosabb feladata az, hogy teljes mértékben kiszolgálják azokat, akik a szolgáltatásukat igénybe veszik. Ebből eredően az intézményeikben megtartott külsős rendezvényeket sem kezeli külsősként, mert a célja az, hogy a szervezőkkel megtalálják a közös utat és a közös hangot a közös cél érdekében, vagyis az emberek igényének teljes mértékű kiszolgálása ér­dekében.

Alázat és türelem nélkül nem lehet

Manapság igen sokszínű rendezvénydömping van, éppen ezért igyekszünk 1-től 99 éves korig programokat szervezni és bevonzani az embereket az IH-ba. Nagyon ritka, amikor nincs nálunk program, olyankor furcsa érzés is van bennem. Azt szeretném, hogy minél több rendezvényt valósítsunk meg Szegeden minél sikeresebben, miközben a Partfürdő is szép legyen és sokfajta lehetőséget nyújtson akár a fürdőzés, a szabad­idő-eltöltés vagy a fesztiválozás kapcsán. Persze iszonyú sok alázattal jár ez a munka, nincs hétköznap vagy hétvége, nincs olyan, hogy reggel 8-tól délután fél 5-ig tartó munkaidő, de megéri, mert örömet tudunk okozni sok-sok embernek

Elválaszthatatlan az életétől a tánc

A beszélgetés során persze a hobbira, a családra és a jövőbeni tervekre is kitértünk. Azonban a válasz nem volt meglepő számunkra a hobbi kapcsán. Ezt ugyanis továbbra is a néptánc jelenti Kolonics Erika számára, aki hosszú éveken át gyermekeket is oktatott, ma már azonban nincs csoportja, de hétfőnként azért meglátogatja egyik kollégáját, aki óvodás és alsó tagozatos gyerekeket tanít táncolni. Mint mondta, az a néhány óra, amit a tánccal és a gyerekekkel tölt, a teljes hétre feltölti.



A sok-sok feladat mellett természetesen a barátokra és a családra is hagy időt, bár gyermeke már kirepült otthonról, szintén a rendezvényszervezés területén talált magára. De Erika férje is kultúrával foglalkozott 26 éven át, így nem idegen számára az, hogy sokszor esténként és hétvégén is dolgozik a felesége.



A jövő kapcsán pedig egy meglepetést is elárult Kolonics Erika. Idén ugyanis minden eddiginél nagyobb szabású lesz a Fool Moon Acappella Fesztivál. A Szegedi Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója sok részletet titokban tartott egyelőre, de annyit megtudtunk tőle, hogy október első hétvégéjén szervezik meg az eseményt a fiúkkal, akik már nagy erőkkel készülnek.