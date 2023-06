Öt fő csapásvonal

Lelkes és elkötelezett csapat álmodja újra a Kurca-partot: a Kurcakör projekt fiatal tájépítészei azon dolgoznak, hogy minél többet lehessen kihozni Szentes eddig ki nem használt természeti vonzerejéből. Az elkészült vázlatokat Sárréti Dániel, Glázer Attila és Szakács Barnabás mutatta be. A tájépítészeti tanulmányterv a Kurca belvárosi szakaszának a Dr. Bugyi István kórháztól a Koncz örvényig terjedő közel 2 kilométer hosszú szakaszára koncentrál, és azokat a szabadtérfejlesztési ötleteket szedi csokorba, amelyekkel a városi Kurca-part élhetőbbé, használhatóbbá, értékesebbé, szerethetőbbé válik. Mint a tájépítészek elmondták, öt kulcskifejezés köré szőtték terveiket. Ezek az élhetőség, mint a klímaváltozás sürgette alkalmazkodóképesség javítása; az élmény, mint a Kurca-part rekreációs célú zöldfelületi fejlesztése, a természet, mint a vízpart ökológiai állapotának javítása; a fenntarthatóság, mint a természetalapú megoldások előtérbe helyezése, és a körbejárhatóság, mint a víz és a vízpart hozzáférhetőségének javítása.

Két szakasz

Kiss Csaba, Szentes alpolgármestere kiemelte, egyszerre nem lehet megvalósítani az egész Kurca-part rehabilitációját, ezért lépésre lépésre haladnak. Most a Dózsa-ház és a Nagy-Örvény alatti szakaszokra találtak pályázati forrást. A tájépítész csapat e két rész mellett azért a Kurca többi szakaszán is ötletelt, így végül húsz lehetséges projektterületet határoztak meg. Mint Sárréti Dániel elmondta, erre alapozva a város megalkothat egy hosszú távú közterület-fejlesztési stratégiát. A kijelölt elemek egymásra épülve, lépcsőzetesen, de akár egymástól függetlenül is megvalósíthatóak.

A konkrét tervekkel kapcsolatban elhangzott, hogy fejlesztenék a Dózsa-ház előtti teret, ahol ezáltal megnőne a zöldterület, a céljuk pedig az, hogy az ifjúsági háztól el lehessen jutni a Csongrádi úti hídig a Kurca-parton. A Nagy-Örvénynél stéget építenének, és a meglévő sétányt is átalakítanák. Mindezt úgy, hogy megőrzik a faállományt, a környezet pedig egyszerre lenne kulturált és természetközeli.

A helyi igények a fontosak

Az építészek által kezdeményezett összejövetelen számos kérdés felmerült a tervekkel kapcsolatban. Többen a meglévő élővilág elpusztításától tartanak, más a Nagy-Örvény érintetlen szépségét félti. A tervezők igyekeztek mindenkit megnyugtatni: náluk elsődlegesek az ökológiai szempontok, az elkészült ötleteket pedig a szentesiek igényei szerint lehet formálni.