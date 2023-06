A Nemzeti Összetartozás Napján minden magyar emlékezik, akinek a magyarság nemcsak forma, hanem tartalom is. Egy évszázad elteltével is nehéz Trianon árnyékában élni, de ezen a napon nem csak a veszteségeinket vesszük számba, hanem hálát is adunk azért, hogy a magyar nemzet képes volt túlélni egy ilyen kegyetlen csonkolást. Nemcsak közös múltunk van, hanem közös sorsunk és közös életünk is. Ha a trianoni döntést tudomásul is kell vennünk, elfogadni sohasem fogjuk. Legnagyobb felelősségünk, hogy a következő generációnak is továbbadjuk az emlékezés igényét és képességét