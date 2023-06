Gigantikus érettségit lezáró bulit rendez a középiskolásoknak a Szegedi Tudományegyetem. Az SZTE Érettségi Afternek az IH Rendezvényközpont ad majd otthont június 30-án. Az esemény 16 éves kortól a középiskolásoknak ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A helyek limitáltak, összesen hatszáz fő tud részt venni a rendezvényen. Regisztrálni az egyetem honlapján elérhető űrlap kitöltésével lehet június 25-éig.

A program során a szórakozás mellett a jövő és karrierépítés is reflektorfénybe kerül, izgalmas SZTE-s sikersztorikat is meghallgathatnak majd a diákok. A leggyorsabb száz regisztráló vehet részt az Alumni Sikersztroik előadásokon, továbbá ők az esti bulira plusz egy fő vendéget is vihetnek magukkal.

A regisztráció után a diákok június 26-a és 29-e között 14-től 17 óráig az SZTE Rektori Épületének bejáratánál felállított standnál, június 30-án 14 és 15.30 között pedig az IH Rendezvényközpontban vehetik majd át a jegyüket és az ajándékcsomagjukat.

A kapukat 15 órakor nyitják majd június 30-án, 16 és 17 óra között hallgathatók meg a sikersztorik. Kik mesélnek? Lábas Viki a Margaret Island zenekarból; Asztalos Kata, az MCC Szeged képviseletvezetője; Király Tamás, a Kultúrkör zenekarból, valamint Lévai Ferenc tv-riporter, újságíró.

Az esti koncertek 19 órakor kezdődnek, hajnal kettőig zenél a Gabro X G3RIX, a HundredSins és az OTL gyuris-kisé-ercsé.