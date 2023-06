Jótékonysági rendezvényt szerveznek vasárnap Sándorfalván: a gyermeknap és sportnap az ötéves Klubicza Kristóf rehabilitációját támogatja. A kisfiúról már több cikket is írtunk: ő az, akinek barcelonai szemműtétjének finanszírozását elutasította a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szakértői bizottsága, ám lapunk cikke után két nap alatt összegyűlt a szükséges 5 millió forint. A sándorfalvi kisfiút múlt héten műtötték meg Spanyolországban, azóta már haza is érkezett.

A Kastélykertben vasárnap 9 órakor kezdődő gyereknapon lesz hétpróba verseny a kicsiknek Nagy Péter olimpikon súlyemelő védnökségével. Itt olyan számokban mérhetik össze a tudásukat, mint gumicsizma hajító verseny, zsákban futás vagy éppen lekváros kenyér evés. Ki lehet majd próbálni az íjászkodást, lesznek kézműves foglalkozások, buborék parti, de rendeznek baba- és mackó szépségversenyt és lesz népi játszóház, kutyás bemutató, valamint kitelepülnek a rendőrök, tűzoltók és a Szegedi Fegyház és Börtön is egy rabszállítóval, így a nagymotor simogató mellett ezeket a kék villogós járműveket is ki lehet próbálni.

A rendezvényen ott lesz Kristóf és családja is, akiket a jótékonysági sütivásár, illetve a 10 órakor kezdődő jótékonysági futás és séta bevételével támogatnak elsősorban, de a területen több helyen is kihelyeznek gyűjtőperselyt, ahova bárki dobhat be adományt, illetve a rendezvényre kitelepülő árusok is felajánlották jótékony célra bevételük egy részét.