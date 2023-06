Nem félünk!

– kiáltották kórusban a gyerekek kedden délelőtt a makói Erzsébet ház udvarán, amikor kutyás bátorságpróbának készültek alávetni őket. A kicsik feladata az volt, hogy feküdjenek hanyatt, majd a koromfekete labrador, Merlin a testükön elhelyezett jutalomfalat-darabkákat behabzsolta. Az eb persze egy jól képzett terápiás kutya, akit az újkígyósi székhelyű Aktív Mancsok segítőkutyás egyesület felvezetője, Benák Árpád hozott magával, és az apróságoknak egyébként is volt idejük barátságot kötni vele – simogatásukat lelkes farkcsóválással viszonozta.

Fotó: Szabó Imre

A makói Erzsébet ház június 19-e és augusztus 25-e között összesen 7 tematikus tábornak, illetve 2 alkotótelepnek ad otthont. A táborok most is ingyenesek – tájékoztatott bennünket Varga Márta, az alapítvány kommunikációért felelős kuratóriumi tagja. Döntő többségük reggel 8 és 12 közötti, délelőtti elfoglaltságot nyújt. Köztük idén is van olyan, ami kifejezetten a halmozottan sérült fiataloknak szól, mások az alsó vagy felső tagozatos diákoknak, illetve kisebbeknek.

Ami most, kutyás segédlettel zajlik, azt a Pedagógiai Szakszolgálat makói munkatársai szervezték meg, és célja az, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az óvodát elhagyó gyerekeknek. A makói tagintézmény igazgatója, Koczkás Anikó gyógypedagógus elmondta, a résztvevők összesen 15-en vannak. – Ezek a gyerekek nem ismerik egymást, így ugyanolyan csoportos szituációba kerülnek itt, mint amilyennel az iskolakezdés alkalmával találkoznak majd: nyitni, kommunikálni kell, el kell fogadni, hogy nem ismerek valakit, és kapcsolatot kell vele teremteni – mondta. Ehhez különböző játékos feladatokkal teremtik meg a szükséges légkört a szakszolgálat munkatársai – pszichológusok, gyógypedagógusok, logopédusok –, és ebben segít a terápiás kutya is.