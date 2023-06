– Egy ekkora közösségben ennek már híre kellett volna menjen, kiről van szó. Ilyet nem tudnak az emberek magukban tartani – mondták a bordányi Szarmata Régészeti Park dolgozói, amikor a rejtélyes redőnyös néniről érdeklődtünk. A sajtóban két hete robbant a szenzációs hír: Szomszédasszonyával kialakított jelrendszere mentette meg a vidéki néni életét.

Redőnnyel jeleztek?

A lényeg röviden, hogy a 3300 lakosú Bordányban két idős szomszédasszony egy saját jelrendszert alakított ki egymás között, hogy oda tudjanak figyelni egymásra. Az először a borsonline.hu olalon megjelent írásban egy Ildikó nevű nő meséli el a történetet, aki a szomszéd néni lánya. Mivel mindketten nyolcvan év felettiek, azt találták ki, a redőny segítségével fognak kommunikálni. Ha alul egy pici rész már látszik az ablakból, de gyakorlatilag majdnem teljesen le van engedve még a redőny, akkor a másik még alszik. Ha a redőnyből már csak 8-10 csík látszik, akkor felébredt, de még nem kelt fel. Abban az esetben, ha nem látszik egy lamella sem a redőnyből, az azt jelzi, hogy a másik felkelt.

Hiába nyomoztak

Amikor még kora délután sem mozdult a redőny, sejtették, hogy baj van, értesítették a néni fiát. Kiderült, hogy elesett szegény. De így megmenekült. Szerettük volna megszólaltatni a nem mindennapi történet szereplőit, ezért Bordányba látogattunk, annak reményében, hogy egy ilyen történet szereplőit egy ekkora közösségben biztos mindenki ismeri.

Meglepő történet, de sajnos ötletünk sincs, ki lehet a néni, pedig már mi is nyomoztunk az ügyben

– mondta Tanács Gábor polgármester. Innen a kocsmába mentünk, ami minden faluban biztos pont, és itt mindig mindenki tud mindent. De nem most. A Gyuri kocsmája nevű vendéglátóhely fiatal pultosa is csak találgatni tudott.

25 éves vagyok, itt töltöttem az egész életemet, de fogalmam sincs ki lehet

– mondta.

Beszéltük is a barátnőmmel, hogy nekünk is ki kellene találni valami ilyen jelzőrendszert

– tette hozzá nevetve.

Továbbra is rejtély

A polgármester a legilletékesebb intézményhez, az Integrált Szociális és Egészségügyi Központhoz irányított, ahol Farkasné Lippai Ágota intézményvezető is csak széttárta a kezét. Ők is hiába nyomoztak. Keresték, kinek van fia, Ildikó nevű lánya, próbálták leszűkíteni a lakóhelyét, aminek a faluban kell lennie, hiszen tanyán nem láthatják a szomszédok egymás redőnyét. Mindhiába. Továbbra is rejtély ki lehet a bordányi redőnyös néni.