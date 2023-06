Mint megtuduk, két és fél éve hárman indították a céget – ma már harminc embert foglalkoztatnak, van egy kis üzletük Szegeden, és péksüteményeken kívül kávét és cukrászati termékeket is kínálnak vendégeiknek. Azt az induláskor is tudták, hogyan érdemes egy vállalkozást működtetni, a többit menet közben tanulták meg. Az Emmarozs jó példa arra, amiről a fesztivál szólt, hiszen úgy tudtak országosan sikeressé válni, hogy a csongrádi vármegyeszékhelyen maradtak. Ez pedig annak köszönhető, hogy van online áruházuk is, ahol rendelésre sütnek – jelenleg mintegy ezerötszáz rendszeres vásárlónak.

Makón a hétvégén már negyedszer rendezték meg a VidékVeled Fesztivált. Ezúttal a Maros-parti strandon, ahová bemutatókkal, pódiumbeszélgetésekkel, koncertekkel és kirakodóvásárral csábították az érdeklődőket. A rendezvény alapgondolata az indulástól kezdve az volt, hogy felhívják a fiatalok figyelmet arra: ma már vidéken is megtalálhatják a boldogulást.

– Olyan kiállítókat, előadókat hívtunk meg, nem csak Csongrád-Csanád vármegyéből, akik ezt a saját példájukkal tudják igazolni. Szakembereket is vendégül láttunk – mondta az egyik főszervező, Szalma-Czagány Ferenc. Tapasztalatai szerint a modernizációval, az online kultúra térhódításával most jóval kevésbé érzik a fiatalok cikinek a vidéki életet, mint mondjuk tíz éve.

Az előadásokat rögzítették, így azokat a VidékVeled honlapján később is meg lehet nézni-hallgatni.