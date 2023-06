Ismét fellobbant a vita a legnagyobb közösségi oldal Makón élek nevű csoportjában a kutyagumiról. Ezúttal egy Nyizsnyai utcai háztulajdonos élt panaszos bejegyzéssel annak apropóján, hogy egy arra sétáltatott kutya a ház előtti sövényen hagyta ürülékét. Miután felhívta a figyelmet a történtek higiéniai veszélyeire, jelezte: figyelmeztető feliratot helyezett ki az egyik ház előtti fára.

A bejegyzéshez sokan szóltak hozzá. Volt, aki azt ígérte, ha megtudja, az ő háza előtt kinek a kutyája tisztelte meg a gyepet, a kutyagumit rá fogja kenni a gazda kilincsére, de olyan is, aki maga szedte össze a háza előtt talált kutyapiszkot. Többen felvetették, hogy hiányzik az állattartási kultúra Makón, de olyan is volt, aki arra hívta fel a figyelmet, nem biztos, hogy sétáltatott kutya volt a tettes, hiszen a szép számmal csatangoló kóbor kutyák is ürítenek.

Az összképhez persze hozzátartozik az is, amit két éve írtunk meg a témában: egy helyi kisállatbolt tulajdonosa azt nyilatkozta, van előrelépés, hiszen egyre több gyűjtőzacskót vásárolnak a gazdik. Ezek használata egyszerű, kifordítva úgy lehet összeszedni az elhagyott dolgot, hogy az ember hozzá sem ér. A mostani bejegyzés egyébként happy enddel zárult: a szerző egy hozzászólásában jelezte, a ház előtt járt kutyatulajdonos visszatért és elnézést kért, összeszedte a kutyagumit – ez azért maradt el sétáltatáskor, mert otthon felejtette a zacskót. Azóta a bejegyzést törölték is.