Szerintem minden esély megvan rá, hogy a makói borfesztivál sikeres legyen

– mondta az egyik résztvevő borász, Matievics István, aki Szekszárd mellől, Szálkáról érkezett a rendezvényre. Borászata mondhatni kézműves: mindössze 3 hektáron termelnek, mindent maguk csinálnak, mindenre odafigyelnek, kis mennyiségű borral vannak jelen a piacon. Matievics István amúgy nem borász dinasztia leszármazottja – a feleségével együtt egyszerűen kedvet kaptak hozzá 14 esztendeje. Az, hogy jó borokat készítenek, annak is köszönhető, hogy közben a környezetet is óvják.

A nevében szójátékot is rejtő Vinom-Dánom borfesztiválon 6 borvidék összesen 20 borászata képviselteti magát. A látogatókat színpadi programok, egyebek mellett több koncert és tűzsonglőr-bemutató várja, a Hagymatikumhoz vezető sétányon pedig a helyi kézművesek portékáit kínáló kiskaska-vásár. Makó egyébként jelenleg nem bortermelő vidék, de valaha az volt. Hasonló rendezvényt utoljára bő két évtizede rendeztek a Maros-parti városban.

Nagy Gábor, a helyi turisztikai egyesület elnöke, maga is szállásadó arra hívta fel a figyelmet, hogy a fesztivál jótékony célt is szolgál. Az árusok a bevétel egy részét az Angyalsóhaj alapítványnak ajánlották fel és adománygyűjtő dobozokat is kihelyeztek. Az összegyűlt pénzből a 30. születésnapját ünneplő, korai fejlesztéssel foglalkozó Pedagógiai Szakszolgálatot fogják támogatni. Farkas Éva Erzsébet polgármester a fesztivál előtt azt mondta, Makónak fontos, hogy az ide látogató vendégek a Hagymatikum és a Makovecz-örökség mellett szórakoztató programokra is leljenek. Ennek érdekében még az idei szezonban a különböző hétvégi szabadtéri koncertek, zenés-táncos produkciók mellett lesz sör- és hagymafesztivál is.

Ha a borfesztivál sikeres lesz, hagyománnyá válik

– ígérte.