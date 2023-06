A szakmai megoldás alkalmazásának megkezdését az üzemeltető jelezte a városnak, írásban is tájékoztatva arról, hogy az ipari szennyvíztisztítóból kiáramló szag csökkentését megindította. Célzott biológiai kezelést, ammónia adagolást végeztek, egyúttal megindult az ökoszisztéma átalakítása, mely rövid- és középtávon – az előzőekkel együtt – kizárja majd, hogy akár extrém időjárási körülmények között is a bűz eljusson Kistelekig. A rövid időt igénylő technológiai átállással, a rendszer megfelelő szintű „beállását” követően megnyugtató módon rendeződik, sőt már rendeződött is, a lakosságot is érintő probléma