Mi az: kicsi, kerek és a csongrádiak már évek óta vágynak rá? A megfejtés nem egy jó édes mandarin, hanem a Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda meleg vizes kerek medencéje. Túlzás nélkül állítható, hogy a medence a város egyik ikonikus helye volt, szinte mindenki nosztalgiával gondol vissza az ottani esti fürdőzésekre, beszélgetésekre. A fürdőben járva megerősítették, a csongrádiak érzelmileg nagyon kötődnek a különleges hangulatú medencéhez, hiányát pedig nemcsak télen, de nyáron is érzik.

Fotó: Majzik Attila

A „kerek” azonban már közel egy évtizede nem működik, rossz műszaki állapota miatt évekkel ezelőtt lezárták a medencét. A várva várt felújítás a fürdő 2015-re befejeződött megújulása során is elmaradt. Legutóbb 2019-ben röppent fel a hír, hogy megmentik a kerek medencét, sőt, a tervek szerint nem csak helyreállítják, de jelentősen át is alakították volna: a részben fedett, körben ülőpados medence egy két méteres fekvő résszel bővült volna, középre pedig a tervezők egy szobrot is álmodtak, amit szintén ülőpad venne majd körül.

Fotó: Majzik Attila

A mutatós látványtervek végül nem váltak valóra, de a város nem tett le arról, hogy egyszer újra legyen kerek medencéje a fürdőnek. A kérdés folyamatosan napirenden van, Csongrád törekszik rá, hogy megvalósuljon a beruházás, tájékoztattak az önkormányzatnál. Ezt mutatja az is, hogy a 2021-2027-es időszakra tervezett TOP Plusz Városfejlesztési Programtervnek is része a medencefelújítás.

Fotó: Majzik Attila

A dokumentum szerint erre a célra 80 millió forintos forrásigénnyel számoltak a városházán. A tervek készen állnak, már csak az kellene, hogy megjelenjen a megfelelő pályázati kiírás. Ezzel azonban, tudtuk meg az önkormányzatnál, egyelőre nem számolhatunk a közeljövőben, így tovább kell várnia a fürdőzőknek a kerek medence megújulására.