A Fekete Gyula Intézménytörténeti Kutatási Program célja a vásárhelyi agrárszakoktatás múltjával kapcsolatos kutatások folytatása, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar (SZTE MGK) intézmény- és képzéstörténetének teljes körű, szisztematikus feldolgozása.

Mikó Edit, a kar dékánjának köszöntője után Albert Gábor tudományos főmunkatárs mutatta be a programot. A hódmezővásárhelyi agrárképzéssel kapcsolatos korábbi szakmunkákra támaszkodva komplex levéltári adatfeltárásokat végeznek, egykori oktatókkal, hallgatókkal készítenek majd interjút. A program részeként tárgyi emlékeket, fotókat, iratanyagot gyűjtenek. Szeretnének egy állandó, a kar történetét teljes egészében bemutató kiállítást is létrehozni. A program a kutatási eredményeket az agrárszakma, az agrár-felsőoktatás számára is szeretné elérhetővé tenni. A vizsgálati eredmények rendszeres publikálása, konferenciák, tudományos tanácskozások szervezése ezt a célt szolgálja majd. A további kutatás célja, hogy a hódmezővásárhelyi agrárszakoktatás múltjával a kar oktatói és hallgatói is megismerkedjenek, a kutatásba minél többen bekapcsolódjanak.

A kutatási program névadója, Fekete Gyula (1920-2012), a kar egykori főigazgatója volt, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a hódmezővásárhelyi közép- és felsőfokú agrárképzés létrehozásában, fejlesztésében. A Fekete Gyula Intézménytörténeti Kutatási Program a hódmezővásárhelyi agrárszakképzés történetének feldolgozásával bekapcsolódik az SZTE egyetemtörténeti kutatásaiba.

A konferencián Marjanucz László, az SZTE nyugalmazott egyetemi docense Gazdasági, társadalmi élet Hódmezővásárhelyen a 19. század végén és a 20. század első évtizedeiben – érintkezési pontok a Magyar Királyi Földmíves Iskola intézménytörténeti kutatásához címmel tartott előadást, Zombori István, a Gál Ferenc Egyetem címzetes főiskolai tanára a parasztság és az egyházak a Horthy-korszakban betöltött szerepéről beszélt, a vásárhelyi agrárszakoktatás helyi levéltári forrásait pedig Lőkös Györgyi levéltáros mutatta be.