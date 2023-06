– Polgármesterré választásomkor kezdődött a napelemes fejlesztés. Mindig is elkötelezett híve voltam az új technológiáknak, az energetikai fejlesztésekben láttam a jövőt – mondta Radó Tibor, Pitvaros polgármestere. A legelső napelemek a művelődési házra kerültek.

– Az épület nagy forgalmú, az iskola által használt sportcsarnok is itt található – fogalmazott Radó Tibor, akitől azt is megtudtuk, támadások is érték a napelemes fejlesztések miatt, mert sokan nem hittek benne, felesleges pénzkidobásnak tekintették. Közülük többeknek ma már a saját házán dolgoznak a napelemek.

Az elmúlt 10 évben szinte teljes mértékben megszabadult az önkormányzat a villany- és a gázszámláktól. Ma már csak a konyhán használják például a gázt, a 400 adagos levesfőző üstök működtetéséhez, mert nem lehet költséghatékonyan elektromossá alakítani a berendezéseket.

A településen ma már az önkormányzati intézményeken, a magánházakon, illetve egy vállalkozó által működtetett napelemparkban lévő panelek száma együttesen meghaladja a 4500-4600-at, ami több mint háromszorosa a lakosságszámnak, vagyis minden lakosra 3 napelemes panel jut.

– Hogy megérte-e napelemeket telepíteni? Az elmúlt időszak minket igazolt. Csak a művelődési háznál lévő rendszer éves áramtermelése átlagosan 37 ezer kilowattóra, ami óriási dolog, ez a mennyiség meghaladja a teljes települési közvilágítási áramfogyasztásunkat. Az energiahordozók árának elszabadulása miatt, ha nem lettek volna a napelemeink, februárban csődöt mondhattunk volna – mondta.

Pitvaroson, amint erre pályázati forrást nyernek, az új, 330 négyzetméteres egészségház áramfogyasztását is szeretnék napelemekkel megoldani.

– Úgynevezett üveg-üveg napelempaneleket szeretnénk telepíteni, amelyek celláit mindkét oldalról edzett üveg fogja közre. Ezekből a napelemekből teraszszerű tetőt készítenénk az intézmény udvarán – tudtuk meg Radó Tibortól.