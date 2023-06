Elfogadta a szegedi közgyűlés Pénzügyi bizottságának baloldali többsége azt azt előterjesztést, amely arról szól, hogy amennyiben jól dolgozik egy városi tulajdonú cég vezetője, akkor jutalomként megkapja az éves alapbérének 30 százalékát. Tápai Péternek, a bizottság fideszes elnökének azonban több problémája is van ezzel. Szerinte egyrészt már maguk a feltételek is nevetségesek voltak, amelyekhez a pluszpénz kifizetését kötötték. Másrészt kapott prémiumot a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatói feladatait ellátó Pappné Nagy Katalin is, akinek egyáltalán nincs jó kapcsolata a sportegyesületekkel, a legtöbben már régen leváltották volna, ha tehetnék.

És akkor itt van néhány érdekesség. Az egyik legrosszabb hírű cég az IKV Zrt., amelyet Csarnó Zsuzsanna vezet. Ő havonta 861 ezer forintot keres, és kap még évente 200 ezer forint kafetériát is. Ő például azt vállalta, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiségbérbeadást növeli, egészen pontosan 2 százalékkal. Ugyanez a helyzet a lakáskiadással is, ott is 2 százalékos növekedést produkált az igazgató, akinek rövidesen elutalják a valamivel több mint 3 millió forintot.

A szegedi közlekedési céget tavaly júliustól Knezevics Viktor vezeti. Neki is jár a 30 százalék, mert egyebek mellett kidolgoztak egy fenntarthatósági koncepciót arról, hogy a kiszolgáló épületek függetlenedjenek az energiaszolgáltatóktól.

Nem járt ilyen jól viszont Rácz Attila, a Szegedi Városkép és Piac Kft., és Veprik Róbert a vadaspark vezetője. Nekik csak 15-15 százaléknyi pénzt szavaztak meg. A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. igazgatója, Ács Szilvia pedig egy fillért sem kap. Ő azt tervezte, hogy nyer a cég legalább két pályázaton, de egyen sem sikerült nekik.