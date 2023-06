A helyszínre mi is kilátogattunk, hogy szemügyre vegyük a problémát. Valóban meglepő és ijesztő látványt ad az a furcsa réteg, ami jelenleg a Holt-Maros tetején látható, ugyanakkor elpusztult halat szerencsére nem láttunk, napozó teknősöket viszont annál inkább. A sétány egyik padján ülő férfit is megkérdeztük. Ő arról számolt be, hogy napok óta aggódva nézi azt, ahogy egyre nagyobb területet érint az olajosnak tűnő réteg, ami a korábbi években szerinte nem volt jellemző. Hozzátette, örül annak, hogy ennek ellenére az élővilág valóban élő, hiszen kacsacsaládot látott úszni a holtágban, és szerinte szép látványt nyújt a hamarosan kinyíló sárga vízitök, melyből bőségesen van a vízben.

Természetesen megkerestük a Szegedi Vízmű Zrt-t. is a panaszok miatt, hiszen a holtág a társaság kezelésében van. Írásos megkeresésünkre választ egyelőre nem kaptunk, de telefonon annyit jeleztek, hogy vizsgálják az esetet, viszont hozzájuk nem érkezett semmilyen jelzés a problémáról a városlakók részéről. Ha megérkezik az írásos válasza a cégnek, közöljük.

Ugyanakkor telefonon a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület elnökével, Kemény Andrással is beszéltünk, ugyanis a holtág halászati jogát az egyesület kezelésébe adta korábban a város a gyermek és ifjúsági horgászat fellendítése érdekében. Kemény András elmondta, aggodalomra nincs ok, nem történt szennyezés, a furcsa réteg a víz felszínén összegyűlt nyárfaszöszből alakult ki, tehát nincs baj a víz minőségével. Közölte, a Vízmű bizonyos időközönként vízcserét is végez.

Jelezte, jelentős halpusztulás sincs a Holt-Marosban, a halőr folyamatosan figyelemmel kíséri a holtágat és jelentést ad. Egy-két elpusztult halat lehet esetleg látni, ahogyan az más tavak, holtágak, folyók esetében is jellemző. Kemény András kérdésünkre elmondta, tavasszal bővült a halállomány a holtágban, abba ugyanis jelentős mennyiségű pontyot és keszeget telepítettek. Beszámolója szerint a vizet most szinte teljesen beterítő növények is a halak előnyére válnak, ugyanis azok nagyon jól megvédik a szaporulatot a ragadozóktól, és mire a növények elrohadnak, fejlett egyedekké válnak a halak a nyár közepére.