Nyáron jobban kell figyelni a gyerekre – Fotók

A héten kicsengetnek az iskolákból és a vakáció nem csak a felhőtlen kikapcsolódást, hanem veszélyeket is tartogathat. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Megyei Balesetmegelőzési Bizottsága erről tartott sajtótájékoztatót szerdán Szegeden, az Agórában, ahol arra is felhívták a figyelmet, hogy például ha a gyerekek egyedül vannak a lakásban, soha ne engedjenek be idegent.

Sok mindenre kell figyelni, hogy biztonságos legyen a vakáció. Fotó: Karnok Csaba

Napokon belül elkezdődik a vakáció, ami azt is jelenti, hogy egyik pillanatról a másikra szinte elözönlik a gyerekek az utcákat és a tereket – mondta szerdán a rendőrség Szegeden tartott sajtótájékoztatóján, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr- főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának titkára. Vad Róbert elmondta, hogy arra kell számítaniuk az autósoknak, hogy gyakorlatilag bárhol felbukkanhatnak gyerekek. A rendőrök arra kérik az autósokat, hogy főleg a parkok és a játszóterek környékén az eddigieknél is jobban figyeljenek, hogy senkinek se essen baja.

Nyáron jobban kell figyelni a gyerekre – Galéria: Karnok Csaba

A szakember a gyerekekhez is szólt. Azt mondta, hogyha átkelnek egy úttesten, akkor a legfontosabb, hogy nézzenek szét, bármilyen tábla is van a útra kitéve. A szülőket pedig arra kérte, hogy a gyerekek kerékpárjait szabályosan szereljék fel. Vizsgálják át a kétkerekű járműveket, szereljék fel a megfelelő állapotú kötelező tartozékokkal – fékek, világítóberendezések, prizmák – és visszatérően ellenőrizzék, hogy azok üzemképesek legyenek. Ezen felül csak láthatósági mellényben és bukósisak használatával engedjék kerékpározni gyermekeiket, autóban pedig mindig használják a megfelelő méretű gyermekülést és biztonsági övet. A nyári idényben a gyerekek számára is népszerű és elmaradhatatlan időtöltésnek számít a szabad vizek, strandok látogatása, amely számos veszély forrása lehet. Fontos, hogy csak a kijelölt helyeken fürödjenek, a gyengén úszók pedig a sekélyebb vizet válasszák. Felhevült testtel soha ne ugorjanak vízbe. Célszerű strandtörölközőbe csomagolás helyett az értéktárgyakat értékmegőrzőben tárolni. Ajánlatos megismerni az adott vízterület sajátosságait, és tisztában lenni a várható időjárással, és azzal, hogy miként tudnak segítséget kérni, ha baj történne. Szintén nagyon fontos, hogy ha a gyerekek egyedül vannak a lakásban, soha ne engedjenek be idegent, az utcán pedig ne álljanak szóba ismeretlennel, ne fogadjanak el semmit, és idegen autójába ne üljenek be. A szülők pedig tanítsák meg gyermeküknek a 112-es segélyhívó szám használatát, az ő telefonszámuk pedig mindig legyen meg a gyereknél. A rendezvényen bemutatták azokat a rajzokat is, amelyeket gyerekek készítettek a „CSAT-oljatok”, biztonsági öv használatával kapcsolatos rajzpályázatra.

