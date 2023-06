Nyílt napot tartanak június 8-án, csütörtökön 9 és 13 óra között a hódmezővásárhelyi laktanyában, ahol látványos bemutatókkal és színes programokkal várják az érdeklődőket.

Lesz közelharc-bemutató, a helyőrségi zenekar gyepshow-t tart, lehet céltáblára lőni paintball-eszközzel, de egészségügyi bemutatót is szerveznek. Ki lehet majd próbálni az álcafestést és az álcaruházatot, lesz játékos aknakeresés, fegyveres alaki bemutató, légpuska-lövészet is. A nyílt napon bemutatkozik a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola is.

Tartanak haditechnikai és fegyverzeti bemutatót. Csatlakoznak a nyílt naphoz a tűzoltók, a rendőrök és a büntetés-végrehajtási dolgozók is, ők szintén látványos bemutatókkal készülnek.

A rendezvény ingyenes lesz, és még előzetes regisztráció sem szükséges.