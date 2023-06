Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság két motorcsónakkal segíti kezdettől fogva a munkát, a Szegedi Vízisport Egyesület szintén két motorcsónakkal csatlakozott. Bakos Norbert, az Alfapack Hungary Kft. ügyvezetője most is biztosította a szemeteszsákokat. Továbbá a hulladékvadászok csapatából is érkeztek önkéntesek az akcióra.

A két tucatnyi résztvevő reggel 9-kor indult el a vízitelepről, a csónakok a folyón felfelé haladva szállították őket egyik hulladéklerakódástól a másikhoz. A példamutatásból ez alkalommal is jelesre vizsgázott önkéntesek az uszadékfákon egyensúlyozva zsákolták be a szemétkupacokat. Délután a begyűjtött hulladékot szelektálják, ugyanis az iszappal és sárral szennyezett műanyag palackokat nem veszik át szelektívként.

Különválogatják a palackokat, a kupakokat, az üveg- és a fémhulladékot, majd a szelektív kukákba valót egy biciklis futár, a Megálló Közösségi Ház komposztfutára szállítja a szelektív hulladékszigetre. A összegyűjtött kupakokat most is a nyitott gerinccel született szegedi kisfiú, Bende terápiájának költségeire ajánlották fel.