A település legjellegzetesebb és kétségkívül legszebb építészeti emléke a barokk stílusú, háromszintes, tornyos-kupolás egykori főszolgabírói hivatal és lakás. Az épületnek sanyarú sors jutott osztályrészül: a második világháborút követően szolgált határőrlaktanyaként, később a kétezres évek elejéig itt működött a központi konyha. Ezt követően megüresedett, és mind a mai napig kihasználatlanul áll, állaga erősen leromlott.

A közelmúltban azért került a figyelem középpontjába, mert a képviselő-testület úgy döntött, visszaveszi. Az előző városvezetés idején ugyanis az akkori polgármester, amikor a járványhelyzet miatt egy személyben vezette a települést, az ingatlant térítésmentesen átadta 20 évre egy alapítványnak úgy, hogy még a rezsiköltséget is az önkormányzat fizette. A házat persze fel kellene újítani, de a legszükségesebb állagmegóvási munkákat, például a tető rendbe tételét akár saját forrásból is megkezdené a város. Már a hasznosításra is van terv: civil szervezetek központja lesz.