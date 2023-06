Számtalan hibáim egyike, hogy túl könnyen rámozdulok a mindenféle áruházlánc által újra meg újra kitalált matricagyűjtő akcióra: ha a pénztár környékén meglátok egy kis füzetet, aminek a hátulján számozott, de üres ki négyzetek vagy karikák vannak, akkor végem. Az, hogy mi a cél, szinte mindegy is, indukciós főzőlappal kompatibilis edénykészletre ugyanolyan szívesen gyűjtök, mint autómárkás övtáskára vagy hordozható hangszóróra. Persze a végén többnyire győz a józan ész és lemondok a japán séfkésről meg az egyedi baseballsapkáról. Egyedüli kivételt a plüssállatok képeznek, abból természetesen több füzetnyit gyűjtök tele matricával, hogy a család gyermekállományának egyébként sem elhanyagolható méretű kitömött állatfarmját újabb plüsstukánnal, -gőtével vagy -jávorszarvassal bővítsem.

Meglehet, hogy a bennem lángoló pontgyűjtési vágy másokban is megvan, legalábbis csak erre tudtam gondolni, amikor eljutott hozzám a hír: a Momentum képviselői és aktivistái elbontották a kordont a Karmelita körül. Ez eddig teljesen rendben van, most jön azonban a csavar a történetben. Hányadik alkalommal is fogtak neki a tisztelt képviselők ennek a magasztos cselekedetnek? Első ízben, másodszor, netán harmadik alkalommal? Ugyan, kérem!

A Momentum megállíthatatlan mozgalmárjai immáron hetedszer bontották le azt a szerencsétlen kordont. De ugyan miért? Miben bíznak még, ami nem jött össze mondjuk a negyedik vagy ötödik rontombontom után?

És ekkor villant be a megoldás: itt biztosan valami matricagyűjtési akció van a háttérben! De vajon mit kapnak a tizedik sikeresen lebontott kordon után? Remélem, nem valami vacak edénykészletre gyűjtenek, hanem legalább egy plüssmajomra.