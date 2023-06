Ha az ember nem lenne, a természet akkor is ellátná magát. A fúrt kutakból, vagy hálózatból kivett víz nem természetes öntözési forrás, ezek sokszor kemény vizek. A csapadékvíz pedig lágy víz, a legtermészetesebb, tiszta víz. Ha a kútból vesszük ki a vizet, az hőmérséklet-különbséget is jelent. Gondoljunk csak bele, mi történik az esők előtt? Először általában felélénkül kissé, vagy erősebben a szél, ami visszahűti a levegőt, készíti elő a csapadék érkezését, így a hőfoknak megfelelő hőmérsékletű csapadék érkezik fentről. A lágy víz egy visszahűtött környezetben nem forrázza le a növényt, könnyebben szívódik fel, tisztább vízként jelenik meg. Egy fúrt kút vize például különböző ásványi anyagokkal, akár káros sókkal is terhelt lehet, ráadásul hideg is. Ettől akár meg is fázhat a növény, és káros anyagokat is kaphat. Ezért is gyűjtsük az esővizet