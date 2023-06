Június 26-án startol a HSZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum nyári tábora. Az együtt töltött öt nap alatt négy szakmacsoport mutatkozik be, de a „szakmázás” mellett rengeteg kísérőprogram is vár a táborozókra, számolt be Berkes Ilona, a középiskola gyakorlati oktatás vezetője.

Az első napon az elektronika és elektrotechnika ágazatot ismerhetik meg közelebbről a gyerekek, majd a város történelmének egy szelete tárul fel: a táborozók a csongrádi Fekete várról hallhatnak egy történeti áttekintést. A nap során kavicsból kincs, lomból malom készül majd a kézműves foglalkozásokon, de játékos feladatok is vár majd a gyerekekre.

A második nap a fa- és bútoripar ágazaté, a szakmacsoport bemutatkozása után a táborozók a múlt és a jelen találkozásának lehetnek szemtanúi Csongrád ősi városrészében, a Belvárosban, majd a társasjáték klub mutatkozik be a fiataloknak.

Másnap az építőipari ágazat bemutatkozása során a gyerekek a földdel, mint természetes építőanyaggal foglalkoznak és megismerhetik a vert falú házak előnyeit és azok készítésének technológiáját, majd egy katasztrófavédelmi és elsősegély bemutatót is kapnak.

Az utolsó előtti táboros napon a turizmus és vendéglátás ágazaté a terep. A szakmai tudnivalók mellett a programba belefér egy kirándulás is a kónyaszéki Brunnbauer Állatsimogatóba, de péklángost is készítenek majd közösen.

A Sághy tábor ötödik, utolsó napjára még egy „várostrom” marad, a fiatalok zárásként a csongrádi Várbirtokra kirándulnak majd, közölte Berkes Ilona.