A magyarországi és benne a szegedi baloldal kezdettől fogva migrációpárti álláspontot képvisel

– jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján a szegedi Fidesz önkormányzati képviselője.

Német Ferenc emlékeztetett, hogy a folyamat 2015-ös csúcspontján, amikor származását, nevét, valós életkorát eltagadó migránsáradat hömpölygött Szeged utcáin, a Gyurcsány-párt szegedi vezetői, Binszki József jelenlegi alpolgármester és Koromné Fenyvesi Rózsa, a DK közgyűlési frakcióvezetője a nagyállomáson „pátyolgatta” az illegális migránsokat.

Eközben pedig épp Szegeden haladtak keresztül olyan emberek, akiket később a párizsi és brüsszeli terrortámadásokkal hoztak összefüggésbe, de ugyancsak Szegeden regisztrálták először azt a fiatalt, aki később a németországi vasúti baltás gyilkosként került be a hírekbe.

A képviselő beszélt arról is, hogy a Gyurcsány-Binszki páros ott volt a déli határon, amikor a DK egyik elnökségi tagja megrongálta a Magyarország, a szegedi emberek biztonságát garantáló határkerítést.

Szerinte Botka László sem akar lemaradni Gyurcsányék mögött. Ezt az bizonyítja, hogy vendégül látta az Európai Parlament bevándorláspárti szocialista elnökét, Martin Schulzot.

Nem tudjuk, mi hangzott el a négyszemközti találkozón, de a német politikus a tárgyalások kapcsán úgy nyilatkozott, hogy szerinte Szegedre lehetne küldeni a migránsokat

– fogalmazott Német Ferenc.

A képviselő szerint látva a közvélemény fölháborodását, a baloldal korábban tagadta, hogy létezne az illegális migránsok kötelező szétosztására vonatkozó brüsszeli javaslat. Most viszont ismét meghazudtolták önmagukat: uniós szinten már meg is szavazták az illegális migránsok kötelező kvótájának tervét, amit a magyar baloldal is aktívan támogat, vagyis illegális bevándorlókat telepíthetnének le akár Szegeden is.

Német Ferenc elmondta azt is, hogy a gyurcsányista szegedi baloldal képviselői a guruló dollárokról is hallgatnak. Már lassan egy éve nem hajlandóak válaszolni arra az egyszerű kérdésre, hogy a 2022-es országgyűlési választás előtt pontosan mennyi jutott nekik a guruló dollárokból, és azt mire költötték.