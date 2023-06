Mint megírtuk, két év munka után a hosszú hétvége első napján átadták az Alföldre az első században érkező és ott tartósan letelepedő szarmaták régészeti hagyatékát bemutató parkot Bordányban. A Szarmata Régészeti Parkot a falunapok részeként avatták fel.

A település hivatalos híroldala, a bordany.com számolt be arról, hogy a közelmúltban a polgármesteri hivatalban megtörtént az utolsó egyeztetés a park melletti tanösvény nyomvonaláról. Tanács Gábor polgármester és Aradi Eszter a Kiskunsági Nemzeti Park botanikai szakreferense áttekintették a korábban azonosított védett virágok, a vállalkozó által elhelyezett, a helyi értékeket bemutató táblák valamint az állomáspontok helyét, majd ennek megfelelően a korábbi zöldfelület rendezési terv rendezési helyrajza alapján pontosították a tanösvény útvonalát. A tanösvényen öt tájékoztatótábla és élménypontok kerültek felállításra oly módon, hogy a területen kirándulók ne zavarják meg a védett növényállományt.

A tanösvényt a nemzeti park munkatársainak iránymutatásai alapján csak fűnyírással jelzik, a területen nem alakítanak ki semmilyen járófelületet, vagy a nyomvonalat jelző oszlopsort, szegélyt, ami zavarná az élővilágot. A kaszálást a múlt hét közepén végezték el a bordányi településüzemeltetési központ munkatársai, külön ügyelve, hogy a meghatározott útvonalon haladjanak. A tanösvény folyamatosan, a szarmata park látogatása nélkül is bejárható. A tervek szerint egyéb, a semlyéken megtalálhatónál jóval hosszabb túraútvonal-javaslat is készül, ami a térségre jellemző növény- és állatvilágot, a konyhakerteket és különböző művelési ágú termőterületeket, az alföldi tanyavilágot mutatják majd be.

Tanács Gábor polgármester elmondta, bízik abban, hogy a településen áthaladó Alföldi Kéktúra útvonalán haladók tesznek majd egy kis kitérőt azért, hogy akár a tanösvényt, akár a kísérleti régészeti parkot megtekintsék. Hozzátette, a Szarmata Régészeti Park programkínálatában mindenképpen szerepelni fognak további túraútvonalak is, hiszen Bordányban több olyan, akár tíz hektáros egybefüggő semlyékes területek találhatók, amelyek mind a helyiek, mind az idelátogatók számára felejthetetlen élményeket kínálnak. Az önkormányzat tervezte többek között egy kicsivel több, mint tíz hektáros terület megvásárlását, azonban úgy néz ki, hogy a költségvetés helyzete ezt, sajnos, mégsem teszi lehetővé.