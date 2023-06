– Családom, a termőföld, a hazaszeretet mindig is fontos volt az életemben. A családi beszélgetésekben mindig szóba kerültek a határon túli, hajdan Magyarországhoz tartozó területek is. Apai vonalon sváb felmenőkkel is rendelkezünk, anyai nagyapám megjárta a Don kanyart, kötődésünk van Székelyföld, „Erdély-ország” felé. Számunkra a magyarság soha nem a határon belüli területet jelentette, hanem a Kárpát-medencén belüli egységet. Nagyon szeretem hazám történelmét, földrajzi adottságait – mondta Sipos József, aki 2006-tól vesz részt a székelyföldi gazdák felkészítésében, oktatásában. Számos gazdaköri előadást tartott az elmúlt években. Több szerzetesrendnek nyújtott növényvédelmi szaktanácsadást, segítette a kertjük eredményes gondozását. Erdélyi gyermekek tudását gazdagította ismeretterjesztő előadásokkal. Adományokkal segítette Böjte atya misszióját, elesett családokat is támogatott.