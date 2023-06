„A szegedi filézett vegyes ha­lászlé alapleve nem halízű, in­kább vegetás-húsos, túl sós. És sokszor melegített.” „A szegedi filézett vegyes halászlé már messziről határozott pörköltszagot áraszt, úgy tűnik tehát, hogy az alaplé olajon dinsztelt hagymára és erre szórt fűszerpaprikára épül. Halíz a lében alig felfedezhető.” „A harcsahalászléből a kisebb adag is majdnem fél liter, egy embernek bőven elég. A lé uszadékos, sűrű, nem halízű, inkább pörköltes és túl sós.” „A filézett pontyhalászlé törmelékes, foltokban halászléidegen étolaj úszkál rajta. A filézett, kockázott pontyhús iszapízű. A rántott harcsa olyan, mintha hosszú időt töltött volna a hűtőszekrényben: gumis, száraz, állott.”

Siralmas képet festettek

A fentieket a Gault&Millau Magyarország 2014 című kiadványból idéztük la­punkban közel tíz évvel ezelőtt, 2013. november 27-én. Az ezután történtek úgy vonultak be a sajtótörténetbe, nagyrészt a sajtónak köszönhetően, mint a nagy halászléháború. A nemzetközi étteremkalauz kritikusai öt szegedi és egy algyői halászcsárdát teszteltek. Siralmas képet festettek a népszerű csárdák kínálatáról.

Szokatlan indulatokat kavart

Ezt ismertető cikkünk megjelenése szokatlan indulatokat kavart a szegedi halászlé rajongói körében. Lapunk Facebook-oldalán voltak, akik egyetértettek az ítészekkel, míg mások a védelmükbe vették a csárdákat. Önérzetünkön nem sokat segített, hogy néhány nappal később azt is megírhattuk, nemcsak a szegedi, de a bajai halászcsárdák ételeit is lehúzták a kalauz kritikusai. A bajaiak is megkapták a magukét: „Roston harcsa néven pangáziuszt szervíroznak” – olvasható többek között a kiadványban, és megjegyezték, általános gyakorlat, hogy hülyének nézik a vendéget. Az érsekcsanádi Rév csárda viszont 11 pontot kapott. Ez azt jelenti, hogy a konyhája jó szívvel ajánlható. Itt a kritikusok szerint mindig frissen készül bográcsban, szabadtűzön a bajai halászlé, amelynek a leve „intenzív, koncentrált, mégis élénk és friss ízű”.

Nincs nagy titka a szegedi halászlének: tisztességes alapanyagból, frissen készüljön.

Fotó: Karnok Csaba

Hol lehet jó halászlét enni?

A kalauz magyarországi kiadásának főszerkesztője, Molnár B. Tamás arra a kérdésünkre, hogy véleménye szerint hol lehet Magyarországon jó ha­lászlét enni, a Bács-Kiskun vármegyei érsekcsanádi Rév csárdát említette. „A hagyományos, egyszerű halászételek minél tökéletesebb elkészítése a konyha programja. Rusztikus, de tisztességes fo­­gások, halászlében pedig vi­tathatatlanul éllovasok, nem is fejhosszal. A bajai halászlé pontyból, tésztával mindig frissen készül, minden asztalnak külön bográcsban, szabadtűzön” – olvasható a nemzetközi étteremkalauz magyarországi kiadványában.

Nyílt levél Orbán Viktornak

A halászléháború Orbán Viktor miniszterelnökig jutott. Olaj volt a tűzre ugyanis, amikor a szegedi Horváth Zoltán, a Törzsasztal Borászati és Gasztronómia Magazin szerkesztője nyílt levélben kérte a miniszterelnöktől, álljon ki a szegedi halászlé mellett. Horváth Zoltánnal tíz év elteltével egy halászlé mellett Barta László, az Algyői Halászcsárda tulajdonosának társaságában beszélgettünk. – Életem első komolyan vehető vírusmarketing-tevékenysége volt. Nem hittem volna, hogy ekkorát fog szólni a levél, és soha nem is vettem komolyan – emlékezett vissza a történtekre, miközben jót nevetett az egészen. – Egyik este emelkedett hangulatban jött az ötlet. Gondoltam, ha már ekkora sérelem ért minket, hiszen szegediségünk része a halászlé, akkor ne aprózzuk el a választ. Vihar volt ez a biliben, egy műbalhé – ismerte el a tévés gasztronómiai szakember.

A tele parkoló a legnagyobb kritika

– Hogy vagy? – kérdeztem Barta Lászlót.

– Panaszkodni nem akarok, dicsekedni meg nem szeretek – mondta. A tíz évvel ezelőtti halászléháborúval kapcsolatban így nyilatkozott:

– Kérem szépen, én itt vagyok már 35. éve. Ugyanúgy főzzük a halászlét most is, mint az első napon. Az alapanyag sem változott – mondta. Bár azt elismerte, a kritika egy része jogos volt.

– Engem ez különösebben nem érdekel. Ha tele van a parkoló, nekem az a legnagyobb kritika – tette hozzá.