Országos tendencia, hogy bár fogyatkozik hazánk népessége, a lakásállomány növekszik. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint tavaly ősszel 4,6 millió lakás volt az országban, 4,3 százalékkal több, mint az előző, 2011-es népszámláláskor. A közzétett előzetes adatok szerint Csongrád-Csanád vármegyében a 391 ezer lakosra összesen 202 ezer lakás jutott, 9000-rel nőtt a számuk. Az országos átlagnál valamivel nagyobb mértékű, 4,6 százalékos volt a bővülés. Ha régiónk másik két vármegyéjét nézzük, Jász-Nagykun-Szolnokban nem volt változás, 173 ezer lakás volt 2011-ben és tavaly is, Békésben viszont csökkenés tapasztalgató, a 166 ezres lakásállomány ezer darabos csökkenést mutat.

Vármegyénkben az előző népszámlálás óta csökkent az 1 és 2 és szobás lakások száma, viszont a 4 vagy több szobásból több van. Összesen 168 ezer 399 lakott lakást tartottak nyilván, mintegy 34 ezer üresen áll.

Összesen 1,2 ezer lakást vettek használatba tavaly a vármegyében

– erről a KSH Fókuszban a vármegyék című kiadványa írt. Ezek 83 százaléka egyébként Szegeden épült.

Amennyiben a KSH területi adatait nézzük, elmondható, hogy Szegeden és Szatymazon 10,7 százalékkal bővült a lakásállomány az előző népszámlálás óta, ám korántsem ezek a települések a rekorderek, hanem Újszentiván, ott 14,7 százalékkal több lakást tartottak nyilván, mint 2011-ben. Deszken is sokan építkeztek, 11,7 százalékos a bővülés, de Sándorfalva is népszerű település, ott 7,5, Domaszéken pedig 7,1 százalékos a lakásszámbővülés. Mórahalmon is több a lakás, mint az előző népszámláláskor, 4,3 százalékkal, Eperjesen 4 és Zsombón is majdnem 4 százalékos a növekedés, míg Hódmezővásárhelyen 2,1 százalék.

Attól, hogy összességében növekedést mutat a lakásállomány, vesztesek is vannak vármegyénkben. A 2011-es népszámlálás óta Székkutason 10,7 százalékkal lett kevesebb a lakás, Tömörkényen 8,3, Árpádhalmon pedig 8,1 százalékos a csökkenés. Nagyéren 7,3 százalékos zsugorodás, Csanyteleken 5,8, Felgyőn pedig 5,3 százalékos.

Képalá: Az országos átlagnál több lakás épült vármegyénkben az előző népszámlálás óta. Illusztráció: Karnok Csaba