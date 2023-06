Mint arról lapunk is beszámolt, „Ha Hódmezővásárhely Márki-Zay Pétert választja meg a város polgármesterének, ami persze mindenkinek szíve joga, akkor a kormánytól semmiféle támogatásra, együttműködésre nem számíthatnak. Ennek oka nagyon egyszerű, ami nem Hódmezővásárhelyről szól, hanem arról, hogy létezett egy csoport 2022-ben, akik ennek az országnak a sorsát pénzért, személyesen is felvett pénzért, idegeneknek akarták kiszolgáltatni. Ezt a csoportot Márki-Zay Péter vezette.” Lázár János arról is beszélt, hogy „Nem arról van szó tehát, hogy ellenzéki, vagy fideszes lesz a polgármester, arról van szó, hogy a hazáját szolgálja, vagy éppenséggel hazaáruló. Hogy a hódmezővásárhelyiek ellenzéki, vagy fideszes polgármestert választanak, az rájuk van bízva.”

Erre reagálva Márki-Zay Péter polgármester lemondásra szólította fel Lázár Jánost, most pedig tüntetést szervez csütörtökön 18 órára.

- Egy valódi jogállamban és demokráciában elképzelhetetlen, hogy csak azért vonjanak el támogatásokat egy város teljes lakosságától, mert nem kormánypárti, hanem egy korrupcióellenes politikust választanak. A hasonló zsarolások miatt esik el Magyarország teljes lakossága az uniós támogatásoktól is - ha valaha is szabad, békés, gazdagodó országban szeretnénk élni, Lázár Jánosnak le kell mondania! - áll a Facebookon szervezett esemény meghívójában. A Fidesz irodától a tüntetők a Rádió7-hez vonulnak, „ahol tiltakozunk a hazugság és gyűlöletpropaganda ellen és átadjuk követeléseinket Lázár rádiójának.” - fogalmazott Márki-Zay Péter.

Mint megírtuk, az üggyel kapcsolatban a napokban a Fidesz vásárhelyi szervezete is kiadott egy közleményt, amelyben úgy fogalmaztak, bár megválasztották, valójában soha nem volt Hódmezővásárhely polgármestere. „Külföldi urai megrendelésére semmi mást nem tett, mint a magyar közéletet mérgezte, megosztott, hogy uralkodhassanak. Országosan nem sikerült, ezért most megpróbálja folytatni helyben. Annak, hogy a városnak járó támogatásból végső soron ellenzéki kampánypénzek legyenek, véget kell vetni.”