A Tisza River Étterem és Rendezvényhajó adott otthont a Rotary Club Szeged Dóm Láncátadó Ünnepségének. Itt nevezték ki az új elnököt, új tagokat avattak, a legaktívabb tagokat pedig elismerésekkel jutalmazták. A korábbi női elnök, Radnóti-Márton Beatrix egy hölgynek adta át a stafétát, július 1-től Ződi-Sipos Mária vezeti a klubot. A kétgyermekes családanya egy szoftverfejlesztéssel foglalkozó cég, a CreatIT Solutions Kft. ügyvezetője. Az ő elnökségi éve alatt természetesen teljes gőzzel tovább fog működni a Gift of Life projekt. Szeptember első hétvégéjén megrendezik a Rotary Kacsaversenyt, ősszel pedig a pályaválasztás előtt álló diákokat támogató rendezvénysorozatot tervez. Lesz idén is adventi adománygyűjtés, 2024 tavaszára pedig egy környezet- és klímavédelemmel kapcsolatos szemléletformáló napot tervez fiataloknak. tervezi azt is, hogy egy-egy nem látványsport kiválasztásával, népszerűsítésével és az adott sportban sikereket elérő, de nehéz anyagi helyzetben lévő gyermek támogatásával fel tudnák hívni a figyelmet a tehetségekre.