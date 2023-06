A járművezetők egyelőre tanácstalanok, hogy meg kell állni, vagy nem kell megállni. A rendőrséget is megkérdeztük, hogy ilyenkor mi a helyes.

Rendszeresen nekihajtanak a tramtrainnek

A változtatásra azért volt szükség, mert a körforgalomban nagyon sok baleset történt az elmúlt hónapokban. Jó néhány autós ment neki figyelmetlenségből a körforgalmon áthaladó tramtrainnek, sőt, a múltkoriban még egy biciklis is ütközött a vasútvillamossal. Szerencsére, a balesetekben személyi sérülés nem történt, de ez tényleg csak a szerencsén múlt, nem pedig a balesetet okozó, figyelmetlen sofőrökön. Eddig „csak” a karosszéria tört, aminek javítása mind az autósoknak, mind a MÁV-nak sok pénzébe került.

A STOP feliratról a vásárhelyiek közkedvelt közlekedési közösségi oldala, a HMVH Car Life számolt be elsőként. A hozzászólók azt latolgatták, hogy ennek így mi értelme van, STOP az úton, de a tábla maradt háromszögű, a hatszögű helyett.

A biciklisek többsége még csak szét sem nézett

Lapunk, a Délmagyarország is kint járt a helyszínen, lefotóztuk a STOP-pal turbózott körforgalmat. Közben figyeltük a járművezetők reakcióit az útjelzésre. Elsőként egy busz érkezett (nem Volán és nem Jovány), a sofőrt hidegen hagyták a hatalmas betűk, de az „Elsőbbségadás” tábla is, lassítás nélkül hajtott be a körforgalomba. Pár perc alatt még további 11 jármű érkezett. A végeredmény, 12-ből 5-en álltak meg a STOP feliratnál, a többiek nem. Az öt sofőr közül az egyik, egy hölgy észrevette a kezemben a fényképezőgépet, csak azért fékezett és állt meg.

A kerékpárútra is felfestették a STOP-ot, a tramtrainsín mindkét oldalán. Négy biciklist figyeltünk meg, az eredmény: négyből nulla, senki nem állt meg. A négyből csak egy fiatalember akadt, aki legalább lassított a biciklivel és jobbra is, balra is szétnézett. Egy középkorú asszony simán átkerekezett, két másik, fiatal hölgy pedig nevetgélve, beszélgetve hajtották át a sínen.

Rendőrségi javaslat: a szigorúbb jelzést vegyék figyelembe!

Megkerestük a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy az ominózus körforgalomban meg kell-e állni a felfestett STOP jelzésnél, vagy majd csak akkor, ha a táblát is kicserélik „Elsőbbségadásról” „Állj! Elsőbbségadás kötelező!”-re. Azt a választ kaptuk, hogy a közlekedés biztonságának szavatolása érdekében a képen is látható útkereszteződésben forgalmi rend változás lép érvénybe. A változtatás első lépése az útburkolati jel megváltoztatása volt, ezt követően a jelzőtáblát is lecserélik, hogy mikor azt nem közölték.

– Az átmeneti időszakban – amíg az útburkolati jel és a közúti jelzőtábla jelentése nem egyezik – javasoljuk, hogy a közlekedők a szigorúbb jelzést figyelembe véve, és így mindkét jelzésnek eleget téve az útkereszteződésbe való behaladás előtt, az útburkolati jellel jelzett helyen álljanak meg, azonban, ha a közlekedő a közúti jelzőtábla utasításának tesz eleget, a rendőrség ebben az időszakban jogsértés miatt nem szankcionál – tartalmazta a válasz.