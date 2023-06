Harminchárom ország, köztük Brazília, Kanada, Dél-Korea részvételével Hódmezővásárhelyen rendezik meg a WKSF Kettlebell Sport Világbajnokságot június 22 és 25. között. A szervezők legvadabb álmát is felülmúlta, hogy összesen 500 nevezéssel 400 sportoló regisztrált. Vásárhelyt kilenc sportoló képviseli.

A terménymérő karrierje

A tömör, füles vasgolyó kiváló sporteszköz az erő, a robbanékonyság és az állóképesség javítására, és az egyik leghatékonyabb eszköz a funkcionális erő fejlesztésére. A kettlebell hazája Oroszország, ahol az 1700-as években még mezőgazdasági terménymérőként, száz évvel később már testedzésre is használták. A gömbsúlyokkal végzett versenyek első szabályzatát 1962-ben fektették le. A kettlebell, eredeti nevén girja, az elmúlt évtizedben meghódította az egész világot.

Más, mint a súlyemelés

Kruzslicz Péter, a Kettlebell Sportági Szövetség főtitkára, a hódmezővásárhelyi Girja Power Sportegyesület elnöke versenyzőként és zsűritagként is helyt állt a hódtói sportcsarnokban rendezett versenyen. Mint az a pénteki versenyszámok egyik szünetében lapunknak elmondta: Vásárhelyen különösen aktívak a sportolók, folyamatosan bővülnek a kettlebell közösségek a két működő vásárhelyi sportegyesületnél. Fontos, hogy a kettlebell sport nem összehasonlítható a súlyemeléssel; a dinamikusan emelgetett gömbsúlyokkal végzett mozgás élettani hatása is más.

Sok apró mozdulat

Zsűrizéskor számtalan szabályt és apró mozdulatot kell figyelembe venni. De a legfontosabb a fixáció, az a pont, amikor a kettlebellt fej felett egyenes, nyújtott karral megállítja a versenyző. A szintén az egy éve működő működő Girja Power Sport Egyesület tagja, Tóth Rolland is azt hangsúlyozta: a folyamatos tanulás és fejlődés is ott rejlik ebben a sportágban. Azzal, hogy lenről a sportoló feje fölé kerül a golyó, számtalan olyan apróság számít, mint a a sarokemelés, az alkar kifelé vagy befelé fordítása. Tóth Rolland a leginkább motiváló versenyszámot kereste, így a számára igazán őszinte biatlont választotta. Mint mondta: a 48 kilogrammos golyó felemelésekor csakis magára számíthat, a győzelme is csak az övé és a kudarcot sem foghatja ellenfeleire. Egykor 108 kilogrammos testsúllyal kezdett sportolni, egykori edzője, Bartyik Zoltán megmutatta, hogy ebben a kettbell-el nagyon jó kondícióban lehet tartani a testet. Ez az első profi versenye, szeretné megtudni, hogyan áll helyt, hol helyezkedik el a sportolók között.

A 15 éves vásárhelyi lány

Bartyik Zoltán, a hódmezővásárhelyi Innovatív SE elnökhelyettese, a Kettlebell Sportági Szövetség elnökségi tagja még 2012-ben ismerkedett meg a sportággal, 2016-ban megszerezte instruktori végzettségét és rá pár hónapra már megtartotta első edzését. Maroknyian kezdték, 8-10 sportolóval indultak, mára kinőtte magát egyesületük. Ahogy azt edző mondta: aki egyszer kipróbálja a kettlebell-t, az elköteleződik. Csakúgy, mint a szervezet egyik fiatalabb versenyzője, a mindössze 15 éves Könyves Kitti. Eddigi hat-hét versenyéről kivétel nélkül első díjjal tért haza. Élete első világversenyén juniorként fél órás versenyszámban indul 12 kilogrammos súllyal.

Édesapámnak köszönhetem, hogy megismerkedtem a sportággal. Az edzőm, a csapattársaim mindig azzal biztatnak, minden bennem van, amit meg szeretnék csinálni. Képes vagyok erre a feladatra. Emiatt vagyok most itt

– mondta.