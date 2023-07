Rántva, dzsemként, töltve, fasírtként, tésztának, savanyítva, sajttal és sonkával felgöngyölve, rakottan, lasagnének rétegezve – számtalan módja van a cukkini elkészítésének. Nem véletlen, hogy a legtöbb, receptekkel és gasztronómiával foglalkozó oldal a nyár sztárjaként emlegeti. Korábban már készítettem egy jegyzetet a csodálatos levenduláról, melynek felhasználhatósága épp úgy hosszasan sorolható, mint a cukkinié, éppen ezért döntettem úgy, hogy ezt az 1600 karakteret a Cucurbita pepo tökfaj egyik változatának szánom. Szerintem megérdemli. Én az előbbiekben felsoroltak közül szinte már mindenhogy elkészítettem, a következő projekt a dzsem lesz, állítólag citrommal párosítva igazán különleges finomság készíthető belőle pillanatok alatt. Úgy vélem, az is előnyére szól a cukkininek, hogy hűtőben akár 1-2 hétig is eláll, így bármikor készíthetünk belőle egy ízletes ebédet vagy vacsorát. Tesztelésből tudom. De az is pozitívum, hogy néhány apró magocskából milyen sokat termő bokrok lesznek, amelyek alaposan meghálálják a gondoskodást. Nem véletlen, hogy ez az egyik legszélesebb körben termesztett és gazdaságilag legfontosabb nyári tök. Egyébként azt érdemes tudni róla, hogy ha rendszeresen jelen van az étrendünkben, akkor segít helyreállítani a szervezet sav-bázis egyensúlyát, miközben segít megelőzni a betegségeket, magas lutein tartalma által pedig jótékony hatással van a látásra. De van benne Béta-karotin és C-vitamin is, így védi az érfalakat, enyhíti az asztmát, és az ízületi, reumatikus panaszokkal szemben is kiváló. Mindemellett A-vitamin-, folsav- és káliumtartalma miatt is érdemes enni, hiszen így a rák megelőzéséhez is hozzájárul. Jó étvágyat!