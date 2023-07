Barackillatú hétvégét szerveznek Szatymazon, ahol a falunap mindig egyben őszibarack fesztivál is. A kétnapos programsorozat pénteken 16 órakor kezdődik a megnyitó ünnepséggel, ahol kitüntető címeket is átadnak. A futókörnél 18 órától Exatlon ügyességi akadálypályán mehetnek végig a vállalkozó kedvűek.

Szombaton délelőtt 9 órakor kezdődik az I. Rácz László pörköltfőző emlékverseny a Dankó Pista Művelődési Háznál, ahol birka- és marhaételeket készítenek a csapatok. Egy órával később beindul a palacsinta parti is, valamint az őszibarackos finomságok kóstoltatása, illetve 10 órakor lesz a fogatos felvonulás is, melynek résztvevői déltől a Víztorony téren fogatos vetélkedőn is részt vesznek. Lesznek folk és családi programok, valamint gyermekfoglalkoztató is.

A rendezvénysorozathoz kapcsolódóan vasárnap délelőtt 9.30 órakor a templomkertben felavatják a Meg nem született gyermekek emlékhelyét. Ennek megvalósítása a civil összefogás szép példája: a terveket a Szatymazon élő szobrász, Lapis András készítette, az emlékmű a CE Glass gyárában készült, a felállítás költségeit pedig a Szatymazért Alapítvány és az önkormányzat biztosította.