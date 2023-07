A város főkertésze, Bókáné Bodó Zsuzsanna a Délmagyarországnak elmondta, már kora tavasszal, a virágágyások beültetésekor gondoltak arra, hogy várhatóan idén nyáron is hőség lesz. Ezért javarészt olyan virágokat hoztak, amelyek jól tűrik a meleget és a szárazságot, illetve hosszú szárat növesztenek, beárnyékolva a felszínt. Ilyenek a verbéna, a kána, a Kleopátra tűje vagy a büdöske hazai változatai.

Módosítottak az öntözés gyakorlatán is. Eddig a legtöbb helyen felülről permetezve öntözték a növényeket, most áttértek a csepegtetéses technológiára. Ez egyúttal spórolást is jelent: így kisebb a vízveszteség, ráadásul a virágok közvetlenül a gyökérzónánál jutnak folyadék-utánpótláshoz. Ennek példáját lehet látni többek között a Csanád vezér téri Szent István-szobornál, vagy a Szegedi utcai hagymaszobornál. Igyekeznek minden nap öntözni, de olykor ez is kevés. Amikor meleg szél fúj, az nem tesz jót a mikroklímának. Ahol évelő növények vannak, ott mulcsréteggel is próbálják megtartani a talaj nedvességtartalmát.