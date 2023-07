A szeged-alsóvárosi ferences plébánia Havas Boldogasszony nagy búcsúját augusztus 5-én és 6-án tartja a templomban és a kolostorkertben. A búcsú a dél-alföldi katolikus közösség egyik legjelentősebb ünnepe, amelyet évről-évre több száz zarándok és érdeklődő keres fel. A program szombaton délután fél négykor Gyulay Endre nyugalmazott püspök által celebrált szentmisével kezdődik, amelyet Bálint Sándor boldoggá avatásáért ajánl föl. Éjfélig rózsafüzér imádságon, zsolozsmán és keresztúton is részt vehetnek az érdeklődők, emellett a hivatásokért és az elhunytakért is mutatnak be szentmisét. Vasárnap reggel hétkor a misét a szülői hivatásokért ajánlják föl, a későbbiekben imádkoznak majd a családokért, a betegek gyógyulásáért, az idősekért, az orvosokért és ápolókért. A programsorozat este hatkor hálaadó szentmisével zárul, gyónási lehetőséget a búcsú egész idején biztosítanak.