83,1 millió forint százszázalékos, vissza nem térítendő támogatást nyert a balástyai önkormányzat új óvodai csoportszoba építésére, a tetőtérben irodák elhelyezésére és a bölcsődében diétás konyha kialakítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázaton. A költségeket az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetés finanszírozza – közölte lapunkkal Péterné Bárkányi Tímea projektmenedzser. A kivitelező a budapesti székhelyű Gépépvill Kft.

– Óvodánk épülete már nem tudja teljesíteni a kialakítása óta megváltozott, a született gyerekekkel is megnövekedett igényeket és követelményszintet, emiatt szükséges az alapterület növelése. Ezért negyedik csoportszoba készül a már említett pályázati támogatásból a földszinti vezetői iroda, az orvosi elkülönítő, az egyéni fejlesztő helyiség megszüntetésével, és a zsibongó-közlekedő szélességének csökkentésével – vázolta Tímea. Az új csoportszoba kialakítása július 21-én a bontással és a gipszkartonfal építésével kezdődött, pénteken pedig már a gépészeti munkák is startolnak.

Az új foglalkoztatóhoz természetesen öltöző, mosdó és raktár is csatlakozik. A földszinten megszűnő három helyiség az óvoda padlásterében kap helyet, vagyis nem „tűnik el” véglegesen. Az épület korábbi átalakításakor a padlástérbe kiépített lépcső vezet, aminek a megvalósulásáról szintén beszámoltunk lapunkban. Fontos, hogy hűtő-fűtő klíma telepítésével elkerülhető a meglévő fűtési rendszer megbontása. A fejlesztéssel érintett hasznos alapterület 286 négyzetméter. Jó hír a kicsiknek, hogy az óvoda átalakításával az udvaron új játékok is helyet kapnak, illetve öntözőrendszert építenek ki.

– Az óvodához hasonlóan bölcsődénk sem tudja már a felépítése óta megváltozott körülményeket, szükségleteket kielégíteni, ezért épületében diétás konyhát szerelünk fel. Az épületgépészet átalakítását és a padlóburkolat cseréjét is érinti a beruházás, aminek a kivitelezése a tervek szerint augusztus 14-én indul. Az udvaron itt is új játékelemeket helyezünk el és öntözőrendszer is készül – mondta el Péterné Bárkányi Tímea projektmenedzser. Az egybefonódó projekt megvalósítása a tervek szerint 2024. december 31-ével zárul majd.