A 32 éves szegedi Kovács Bendegúznak fiatal kora ellenére igazán kalandos élete volt. Lapunknak arról beszélt, hogy több mint nyolc évet dolgozott külföldön, többek között Svájcban és Svédországban is letelepedett átmenetileg. Volt futár, de sodronykötelekkel és autókkal is foglalkozott. Azt mondta, hogy sokat köszönhet a külföldi munkáknak, egyebek mellett a nyelvtudást, és azt, hogy megtanult főzni. Azonban nem volt kérdés, hogy hazatér, és akkor tűzoltó lesz. Nem állt távol tőle a rendvédelem, hiszen szülei annak idején a helyi városőrség alapító tagjai voltak. Szabadidejében szívesen foglalkozik zenével, dobon és gitáron is remekül játszik. Emellett igyekszik kitanulni a bűvészkedés minden titkát, és a testépítéssel is napi szinten foglalkozik.