Ismét jelentkezik a Délmagyar szerkesztőségi podcastja, a Piszkavas, ami most az átlagosnál vidámabbra sikerült, persze nem csak komolytalan témákról. Gidró Kriszta főszerkesztő, Jeszenszky Zoltán szerkesztő, és Suki Zoltán újságíró egyebek között arról beszélgetett, hogy újranyit a tiszaszigeti szabadstrand, és, hogy miért van szüksége ruhaadományokra a szegedi sürgősségi osztálynak. Aki pedig végighallgatja, azt is megtudhatja melyik kollégánk nagy barátja az összeesküvéselméleteknek. Az ufókról is lesz szó.