Izgatottan vettem az irányt a Mars téri piac felé vasárnap reggel. Még az eső sem tudta elvenni a kedvemet, mert az a hír járta, hogy most hétvégétől már lesz igazi magyar görögdinnye a piacokon, nem kell mindenféle más országokból származó zöldségekkel oltani a szomjunkat, ha éppen nem vizet vagy sört iszunk. A szakadó eső egyébként a piaci napra is rányomta a bélyegét, tényleg csak lézengtek az emberek, ami végül is érthető.

De dinnyéből még az em­bereknél is kevesebb volt, ma­­gyarból meg pláne. Az egyik standnál a csarnokban láttam meg az első adag görögdinnyét, de azonnal kiderült, hogy nem magyar áruról van szó, az még Görögországból érkezett. Az árus azt mondta, hogy ezen ne csodálkozzunk, az utóbbi időszak időjárása nem kedvezett a szabadtéri dinnyék érésének, úgyhogy az ő számításasi szerint minimum egy, maximum két hét múlva lesz nála hazai termék, de az legalább finom lesz szerinte.

Fotó: Karnok Csaba

A csarnokokban ezzel ki is fújtak a dinnyék, viszont a szokásos helyen már állnak a dinnyeárus sátrak, amelyekből – valószínűleg a rossz idő miatt – egyelőre csak kettő nyitott ki. Egyébként ha jól számoltam, négy van összesen. Az egyiknél éppen egy asszony vásárolt. Temesvári Ágnes azt mondta, hogy idén ez az első dinnyéje. Ő is arra számított, hogy már magyart kap, de ez nem jött össze sajnos.

Az árus itt is azt mondta, hogy csak görög görögdinnyéje van, és szintén azt erősítette meg, hogy az időjárás miatt. Leginkább a májusi hidegek fogták vissza a dinnye érését, emiatt csúszhat egy-két hetet a szezon.

A szomszéd sátorban viszont már sikerült hazai dinnyét találni. Ott azt mondták, hogy egy az igazi, Békés vármegyéből származó medgyesi dinnye, ami gyakorlatilag világhírű. Egy baj van vele csak, hogy ez még fólia alatt termett. Itt azt tudtuk meg, hogy az első, fóliás dinnyékről azt mondják, hogy nem az igaziak. De már többen is megkóstolták, és azt mondták, hogy finomak. Egy kiló dinnye egyébként most 550 forintról indult, ami azért előbb-utóbb biztosan lesz olcsóbb is. Tavaly 300–350 forint volt a kilónkénti kezdőár.

Fotó: Karnok Csaba

Megkértem makói és szentesi kollégáimat, hogy ők is nézzenek szét, hogy arrafelé mi a helyzet. Majzik Attila azt írta, rövid, de annál tartalmasabb levelében, hogy a csongrádi piacon hírből sem volt magyar dinnye. Viszont megnyugtatott, hogy a kertükben növekszik egy csemete, de az még csak akkora, mint egy dió. Makóról pedig Szabó Imre jelentkezett, aki azt mondta, hogy vasárnap délelőtt 10 óra körül volt a piacon. Akkor már nem volt dinnye, elfogyott, de az árusok elmondták, hogy a görögöt kilónként 490 forintért, a sárgát 650-ért adták. Végül a piac melletti zöldségesnél kapott dinnyét. Ott az olasz görög kilója 489 forint volt. Jövő héten lehet, hogy újra megpróbálunk magyar dinnyét szerezni, és akkor már meg is kóstoljuk. Már ha lesz.