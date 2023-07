Idén július 21-től augusztus 20-ig tart majd a 43. Csongrádi Napok. Az egy hónapba sok minden belefér: a musicaltől kezdve a helyi értékek bemutatásán át a koncertekig várják programok az érdeklődőket, tudtuk meg Hörömpöliné Víkor Katalintól. A Művelődési Központ és Városi Galéria vezetője közölte, a galériában rendezett Eszik Alajos-kiállítással már lényegében elstartoltak a kulturális programok, a Csongrádi Napok hivatalos megnyitója azonban július 21-én, pénteken lesz. Ekkor a Csongrádi Fúvószenekar térzenéje után a helyi színtársulat előadásában láthatják A dzsungel könyve című musicalt a városi sporttelepen. A darab után akkora volt az érdeklődés, hogy a rendelkezésre álló 900 jegyet egy nap alatt elkapkodták, így be kellett illeszteni 22-re egy pótelőadást is. Emiatt a Bökényi Művészeti Nap egy héttel tolódott, azt július 29-én tudják megtartani a szervezők. Eközben a Plein Air hagyományos tárlata is megnyílik, azt július 28-tól láthatják az érdeklődők.

Idén két új elem is bekerült a programokba, az egyik a helyi fúvószenekar koncertje lesz augusztus 11-én, a másik pedig a helyi értékek bemutatója a Belvárosban augusztus 12-én.

A nyarat hagyományosan a borfesztivál zárja. Ennek szakmai napját augusztus 15-én tartják Filus János előadásával, majd augusztus 18. és 20. között ünneplik a kulturált borfogyasztást a városban. Idén a csongrádi borok mellett tokaji, Dél-balatoni, hajósi, kunsági és mátrai borokat is kóstolhatunk a koncertek előtt, alatt és után.