A módszer nem túl bonyolult: valaki ellopja valaki profilképét a Facebookon, azzal létrehoz egy újat, és már el is kezdi árulni a hamis, vagy nem is létező jegyeket valamelyik fesztiválra. Az ilyen csalók a Szegedi Ifjúsági Napokat is kihasználják.

Kovács Ákos is csak az egyik jegyadásvételi csoportban vette észre, hogy az ő fotójával kínál valaki jegyeket a SZIN-re. Azonban kiderült, hogy csalás az egész, és a kamuprofil létrehozója már jó pár embert átvert. Köztük van Faragó Tamás is.

Ő azt mondta lapunknak, már többször is vett jegyet az említett Facebook-csoportban, de eddig nem volt problémája. Sajnos, azonban most az álprofilt mögé rejtőző csalónak írt a SZIN-bérlet miatt. Az lett gyanús neki, hogy a csaló előreutalást kért, de miután az egyik kereskedelmi bank bankszámlaszámát adta meg, Tamás abban maradt vele, hogy a bérlet árának felét előre elutalja, a másik felét pedig, ha megkapta a jegyet. Miután az utalás elment, a csaló elkezdett furcsán viselkedni. Először egy családi vacsora miatt nem ért rá, majd egy üzenetküldő szolgáltatáson keresztül küldött egy képet a jegyről, később pedig egy PDF dokumentumot is. Ezen azonban már első ránézésre látszott, hogy hamisítvány. A csaló pedig természeten eltűnt. Tamás megkereste a fesztivál szervezőit, akik megerősítették, hogy hamis a jegy, és feljelentést tettek a rendőrségen, ahol eljárás indult. Faragó Tamás egyébként leginkább azokat a gimnazistákat és egyetemistákat sajnálja, akik hónapokig spórolnak egy fesztiválbérletre, majd a pénztárnál szembesülnek azzal, hogy átverték őket. A jegyeket egyébként gyakran árulják másodlagos piacokon, de vannak teljesen megbízható fórumok is erre.

Létezik az országban egyébként a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, akik gyakorlatilag ugyanazt ajánlják mint a SZIN szervezői. A legfontosabb, hogy a fesztivál- és koncertjegyeket közvetlenül a szervezőnél vagy az általa kijelölt hivatalos jegyértékesítő partnereknél vegye meg mindenki.