Leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, a fűtési rendszer hibája, sütés-főzés, avar- vagy szemétégetés, illetve a kémény műszaki állapota miatt gyulladt ki épület a legfrissebb híradások szerint. Az idei év első félévében majdnem 3 ezer 500 lakástűz volt és hat hónap alatt 42 ezer négyzetméternyi épített terület égett le. Hetvenkilenc otthonban szándékos gyújtogatás miatt történt a baj. Egyébként legtöbbször a konyhában, a kéményben, illetve a hálóban keletkezik a tűz, amely idén június végéig 405 lakóépületet tett lakhatatlanná, 1174 embernek kellett elhagynia otthonát. Negyvenen vesztették életüket; a Csongrád-Csanád vármegyei Domaszék az egyike azon öt esetnek, amikor ketten is a tragédia áldozatai lettek. A húsz négyzetméter alapterületű, kétszintes kisház teljes terjedelmében égett, részben be is omlott. A tűzoltók fél óra alatt megfékezték a lángokat, ám egy középkorú házaspár életét vesztette.

A tűzzel érintett 3 és félezer otthon közül mindössze tizennégyben volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életet mentenek. Jelzésükre még van idő cselekedni, az éppen meggyulladt tüzet eloltani, vagy kimenekülni az épületből és a tűzoltókat hívni.

A katasztrófavédelem munkatársai, a tűzoltók nem győzik hangsúlyozni, nem éri meg alábecsülni a füstérzékelő fontosságát. De úgy tűnik, ezt még mindig nem mondták el eleget. Pedig nemcsak haláleset nem következett be, hanem füstmérgezést sem szenvedett senki, de még nagyobb tűz sem keletkezett azokban a lakásokban, házakban, ahol volt füstérzékelő.

Szén-monoxid miatt az elmúlt hat hónapban félezernél többször riasztották a tűzoltókat: majdnem 120 ember kapott mérgezést, öt emberen pedig már nem tudtak segíteni a szakemberek. És nagy tévedés azt gondolni, hogy a szén-monoxid nyáron nem veszélyforrás.